Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее

Музыка кино в Оранжерее Таврического сада

под куполом вечнозеленой Оранжереи Таврического сада на вас ждет уникальный вечер, где музыкальный мир кинематографа оживет с новой силой. В сиянии сотен свечей квартет Four Seasons представит шедевры классической музыки, ставшие саундтреками к величайшим фильмам. Это событие создаст атмосферу изысканного таинства, где искусство и история переплетаются воедино.

Программа вечера

Вас ожидают завораживающие звуки. Вы перенесетесь в мир элегантного авантюризма фильма «11 друзей Оушена» под музыку «Clair de Lune» Дебюсси. Ощутите страсть аргентинского танго из «Запаха женщины» в виртуозном исполнении «Por Una Cabeza», а также переживите светлую грусть надежды из «Побега из Шоушенка» с нежной «Sull’aria» Моцарта.

Исполнители

Квартет Four Seasons, известный своим виртуозным исполнением, подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Информация о билете

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-й ряд)

Категория А (2-й и 3-й ряд)

Категория В (4, 5, 6-й ряд)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.