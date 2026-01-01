Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее

Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка кино в Оранжерее Таврического сада

 под куполом вечнозеленой Оранжереи Таврического сада на вас ждет уникальный вечер, где музыкальный мир кинематографа оживет с новой силой. В сиянии сотен свечей квартет Four Seasons представит шедевры классической музыки, ставшие саундтреками к величайшим фильмам. Это событие создаст атмосферу изысканного таинства, где искусство и история переплетаются воедино.

Программа вечера

Вас ожидают завораживающие звуки. Вы перенесетесь в мир элегантного авантюризма фильма «11 друзей Оушена» под музыку «Clair de Lune» Дебюсси. Ощутите страсть аргентинского танго из «Запаха женщины» в виртуозном исполнении «Por Una Cabeza», а также переживите светлую грусть надежды из «Побега из Шоушенка» с нежной «Sull’aria» Моцарта.

Исполнители

Квартет Four Seasons, известный своим виртуозным исполнением, подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Информация о билете

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-й ряд)
  • Категория А (2-й и 3-й ряд)
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория C (все ряды, начиная с 7-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Купить билет на концерт Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
Май
15 апреля среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
15 мая пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее Магия свечей. «Голливудские саундтреки» в Оранжерее

В ближайшие дни

Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке»
6+
Джаз
Магия свечей. «L.O.V.E. Романтический джаз в особняке»
4 апреля в 18:00 Дом Архитектора
от 2000 ₽
Рок-Хиты на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка Рок
Рок-Хиты на Органе при Свечах
10 мая в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Великолепие Шопена. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)
6+
Классическая музыка
Великолепие Шопена. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)
25 апреля в 19:00 Концертный зал духовой академии Воронцова
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше