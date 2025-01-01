Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам

В этот вечер в изысканном Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вы сможете насладиться самыми известными саундтреками из шедевров кино, окруженные сотнями свечей. Это уникальное мероприятие подарит вам возможность услышать мелодии из фильмов, которые покорили сердца зрителей по всему миру.
На концерте прозвучат изысканные произведения из таких культовых фильмов, как Титаник, Амели, Гарри Поттер, Игра престолов, Интерстеллар и 1+1. Исполнит эти мелодии виртуозный пианист, который перенесет зрителей в мир музыки великих композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Рамин Джавади и Ян Тирсен.
Современные композиторы создали настоящие шедевры, которые можно сравнить с откровениями. Их музыка отличается простотой и лаконичностью, в то же время погружая в глубину чувств. Каждая нота, каждая аранжировка – это настоящая находка, создающая неповторимую атмосферу.
Пространство с богатой лепниной и дворцовым убранством 19 века, а также мерцание множества огней помогут заново ощутить красоту и глубину знаменитых произведений.
Внимание! В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта – 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.