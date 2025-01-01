Меню
Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам
Киноафиша Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам

Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер киношных саундтреков в Зеленом зале

В этот вечер в изысканном Зеленом зале пространства «Вокруг Центр» вы сможете насладиться самыми известными саундтреками из шедевров кино, окруженные сотнями свечей. Это уникальное мероприятие подарит вам возможность услышать мелодии из фильмов, которые покорили сердца зрителей по всему миру.

Звуковая палитра шедевров

На концерте прозвучат изысканные произведения из таких культовых фильмов, как Титаник, Амели, Гарри Поттер, Игра престолов, Интерстеллар и 1+1. Исполнит эти мелодии виртуозный пианист, который перенесет зрителей в мир музыки великих композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Рамин Джавади и Ян Тирсен.

Волшебство звучания

Современные композиторы создали настоящие шедевры, которые можно сравнить с откровениями. Их музыка отличается простотой и лаконичностью, в то же время погружая в глубину чувств. Каждая нота, каждая аранжировка – это настоящая находка, создающая неповторимую атмосферу.

Настоящие театральные декорации

Пространство с богатой лепниной и дворцовым убранством 19 века, а также мерцание множества огней помогут заново ощутить красоту и глубину знаменитых произведений.

Информация о билетах

Внимание! В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта – 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 27 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
17:00 от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам

