Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам в Оранжерее

Киномузыка под светом свечей: концерт пианиста Льва Шишкина в Оранжерее Таврического сада

Под куполом Оранжереи Таврического сада 15 декабря пройдет уникальный концерт виртуозного пианиста Льва Шишкина. В этот вечер зрителей ожидает исполнение самых известных саундтреков из культовых фильмов в окружении сотен свечей и вечнозеленых растений.

Звучание шедевров кино

На концерте прозвучат мелодии из таких фильмов, как «Титаник», «Амели», «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Интерстеллар» и «1+1». Эти произведения были написаны современными композиторами, такими как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Рамин Джавади и Ян Тирсен. Их творчество завораживает и вдохновляет зрителей по всему миру.

Уникальная атмосфера

Концерт Льва Шишкина обещает стать незабываемым событием. Проникновенные мелодии, уникальные аранжировки, экзотическая атмосфера и мерцание множества огней создадут идеальные условия для того, чтобы заново прочувствовать глубину и красоту знаменитых шедевров.

Информация для зрителей

Исполнитель: Lev Piano (Лев Шишкин)

Внимание! В продаже доступны билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составит 75 минут. Рекомендуется для всех зрителей старше 6 лет.