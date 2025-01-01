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Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам в Оранжерее

Магия свечей. Гарри Поттер, Интерстеллар, 1+1. Саундтреки к фильмам в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Киномузыка под светом свечей: концерт пианиста Льва Шишкина в Оранжерее Таврического сада

Под куполом Оранжереи Таврического сада 15 декабря пройдет уникальный концерт виртуозного пианиста Льва Шишкина. В этот вечер зрителей ожидает исполнение самых известных саундтреков из культовых фильмов в окружении сотен свечей и вечнозеленых растений.

Звучание шедевров кино

На концерте прозвучат мелодии из таких фильмов, как «Титаник», «Амели», «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Интерстеллар» и «1+1». Эти произведения были написаны современными композиторами, такими как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Рамин Джавади и Ян Тирсен. Их творчество завораживает и вдохновляет зрителей по всему миру.

Уникальная атмосфера

Концерт Льва Шишкина обещает стать незабываемым событием. Проникновенные мелодии, уникальные аранжировки, экзотическая атмосфера и мерцание множества огней создадут идеальные условия для того, чтобы заново прочувствовать глубину и красоту знаменитых шедевров.

Информация для зрителей

Исполнитель: Lev Piano (Лев Шишкин)

Внимание! В продаже доступны билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составит 75 минут. Рекомендуется для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽

Фотографии

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