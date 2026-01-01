Спектакль Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен»

Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен»
6+
Возраст 6+

О спектакле

Гала-концерт балета при свечах в особняке Серебрякова

В этом месяце особняк Серебрякова откроет свои двери для захватывающего гала-концерта балета при свечах. Уникальная атмосфера и исторические залы создадут незабываемую обстановку для поклонников классического искусства.

В программе концерта

В роскошном Голубом зале зрители смогут насладиться известными номерами из балетов «Щелкунчик», «Жизель», «Кармен-сюита» и многих других. На сцене выступят артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга, которые привнесут в программу свою исключительную технику и артистизм.

Особый акцент в концерте будет сделан на произведения композитора Людовико Эйнауди. Его проникающие мелодии, ставшие саундтреками к таким фильмам, как «1+1» и «Черный лебедь», создадут атмосферу глубины и чувственности.

История особняка Серебрякова

Построенный в эпоху Серебряного века, особняк Серебрякова был важным центром притяжения художественной элиты Петербурга. Здесь проходили знаменитые «ассамблеи у Аларчина моста», собирая таких титанов русской культуры, как Илья Репин и Эмилия Павловская. Уникальная история особняка и его старинные интерьеры прекрасно подойдут для возрождения традиций салонной культуры.

Практическая информация

Для зрителей предусмотрен рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Билеты на концерт доступны в двух категориях с свободной рассадкой:

  • Категория VIP— 1-ый ряд
  • Категория А— 2-й и 3-й ряды

Продолжительность концерта составляет 65 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

В других городах
Март
8 марта воскресенье
17:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 3900 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен» Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен» Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен» Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен» Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен» Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен» Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен» Магия свечей. «Гала-концерт балета: от Щелкунчика до Кармен»

