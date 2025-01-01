Магия свечей. Гала-концерт балета. Лебединое озеро и не только

Атмосферный балет при свечах от StageMagic

StageMagic приглашает вас в исторический зал на уникальный и волшебный балетный вечер. В программе – самые известные номера из классических балетов: «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Сердцем этого мероприятия станет музыка Петра Ильича Чайковского, которая навсегда останется символом русской классики и мирового признания.

Изысканные номера из шедевров балетного искусства

Артисты балета ведущих театров Ростова-на-Дону исполнят избранные фрагменты из шедевров Чайковского. Эти балеты наполнены пронзительной лирикой, драматизмом и невероятной мелодической красотой, что не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Погружение в атмосферу 19 века

В этот вечер гости смогут ощутить дух великого искусства в историческом зале, оформленном в стиле классического особняка 19 века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство создают идеальные условия для эстетического наслаждения.

Волшебство при свечах

Одной из изюминок вечера станет игра света и тени в окружении мерцающих свечей. Это событие обещает стать не просто концертом, а настоящим путешествием через века, эмоции и искусство.

Информация о билетах

В продаже доступно три категории билетов. Обратите внимание, что в каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составит 75 минут.