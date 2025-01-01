Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. «Гала-концерт балета: Лебединое озеро и не только» в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия свечей. «Гала-концерт балета: Лебединое озеро и не только» в особняке Серебрякова

Магия свечей. «Гала-концерт балета: Лебединое озеро и не только» в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет при свечах: «Лебединое озеро и не только»

В этот особенный вечер мы приглашаем вас на атмосферный балет при свечах «Лебединое озеро и не только». Погрузитесь в мир классического балета и насладитесь экскурсией по старинным интерьерам особняка Серебрякова.

Программа вечера

В роскошном Голубом зале вы увидите самые известные и изящные номера из балетов:

  • «Лебединое озеро»
  • «Щелкунчик»
  • «Жизель»

Для вас выступят артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении камерного оркестра VIRTUOSI. Особенностью концерта станут балетные номера на музыку знаменитого композитора Людовико Эйнауди, известного своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Экскурсия по особняку

Перед началом мероприятия вы сможете посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк Серебрякова сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и резные потолки, богатые лепные украшения. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты двух категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 17:45.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Длительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 20 минут до начала концерта.

Возрастное ограничение

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
18:00 от 3900 ₽

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
26 августа в 20:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 990 ₽
PRO Stand-UP отборный концерт
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
9 сентября в 20:30 Синий Пушкин
от 550 ₽
Suanda Music 500. New Reality
18+
Фестиваль Электронная музыка Вечеринка
Suanda Music 500. New Reality
13 сентября в 23:00 Factory 3
от 1549 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше