Магия свечей. «Гала-концерт балета: Лебединое озеро и не только» в особняке Серебрякова

Балет при свечах: «Лебединое озеро и не только»

В этот особенный вечер мы приглашаем вас на атмосферный балет при свечах «Лебединое озеро и не только». Погрузитесь в мир классического балета и насладитесь экскурсией по старинным интерьерам особняка Серебрякова.

Программа вечера

В роскошном Голубом зале вы увидите самые известные и изящные номера из балетов:

«Лебединое озеро»

«Щелкунчик»

«Жизель»

Для вас выступят артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении камерного оркестра VIRTUOSI. Особенностью концерта станут балетные номера на музыку знаменитого композитора Людовико Эйнауди, известного своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Экскурсия по особняку

Перед началом мероприятия вы сможете посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк Серебрякова сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и резные потолки, богатые лепные украшения. В некоторых залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты двух категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 17:45.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 17:45. Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Длительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 20 минут до начала концерта.

Возрастное ограничение

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.