Магия свечей. Фрэнк Синатра

Любите ли вы Фрэнка Синатру так, как его любим мы? Для всех поклонников романтичной и душевной музыки мы подготовили незабываемый концерт при свечах в Зеленом зале пространства «Вокруг Центр». Это великолепное событие станет настоящим подарком для любителей джаза!
Высококлассный джаз-бэнд L.O.V.E. JAZZ исполнит для вас самые знаменитые хиты мэтра, такие как Fly me to the moon, New York, My Way и множество других. Погрузитесь в мир душевного джаза, виртуозных импровизаций, окруженные богатой лепниной и дворцовым убранством 19 века. Ничто не сравнится с романтикой светящихся свечей!
Обратите внимание! В продаже имеются билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться музыкой, которая трогает до глубины души!