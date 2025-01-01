Магия свечей. Фрэнк Синатра

Неповторимый джаз Фрэнка Синатры под свечами

Любите ли вы Фрэнка Синатру так, как его любим мы? Для всех поклонников романтичной и душевной музыки мы подготовили незабываемый концерт при свечах в Зеленом зале пространства «Вокруг Центр». Это великолепное событие станет настоящим подарком для любителей джаза!

Концерт с атмосферой

Высококлассный джаз-бэнд L.O.V.E. JAZZ исполнит для вас самые знаменитые хиты мэтра, такие как Fly me to the moon, New York, My Way и множество других. Погрузитесь в мир душевного джаза, виртуозных импровизаций, окруженные богатой лепниной и дворцовым убранством 19 века. Ничто не сравнится с романтикой светящихся свечей!

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже имеются билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая трогает до глубины души!