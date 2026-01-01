Магия свечей. Фрэнк Синатра. Лучшие хиты

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый культовой фигуре джаза — Фрэнку Синатре. Этот концерт станет идеальным выбором как для романтического свидания, так и для встречи с подругами или семейного выхода. Не упустите возможность подарить себе вечер истинного наслаждения!
Фрэнк Синатра — это не просто имя, а целая эпоха, олицетворяющая любовь и страсть. Его уникальный голос стал символом многих глубоких чувств, а песни — настоящими шедеврами. В этот вечер прозвучат самые известные и чувственные композиции, ставшие визитной карточкой Синатры:
На сцене выступит талантливый коллектив Buon Gusto Band, а солистом станет Илья Болдырев, который с лёгкостью передаст атмосферу оригинальных произведений Синатры.
Обратите внимание: в продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться магией джазовой музыки в исполнении лучших музыкантов!