Магия свечей. Фрэнк Синатра. Лучшие хиты
6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер, посвящённый легенде джаза — Фрэнку Синатре в Международный женский день

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый культовой фигуре джаза — Фрэнку Синатре. Этот концерт станет идеальным выбором как для романтического свидания, так и для встречи с подругами или семейного выхода. Не упустите возможность подарить себе вечер истинного наслаждения!

Звучание эпохи

Фрэнк Синатра — это не просто имя, а целая эпоха, олицетворяющая любовь и страсть. Его уникальный голос стал символом многих глубоких чувств, а песни — настоящими шедеврами. В этот вечер прозвучат самые известные и чувственные композиции, ставшие визитной карточкой Синатры:

  • My Way
  • Fly Me to the Moon
  • L.O.V.E.
  • Bésame Mucho

Исполнители

На сцене выступит талантливый коллектив Buon Gusto Band, а солистом станет Илья Болдырев, который с лёгкостью передаст атмосферу оригинальных произведений Синатры.

Билеты и размещение

Обратите внимание: в продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Общие сведения

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться магией джазовой музыки в исполнении лучших музыкантов!

В других городах
Апрель
9 апреля четверг
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽

