Магия свечей. Фрэнк Синатра. Лучшие хиты

Вечер, посвящённый легенде джаза — Фрэнку Синатре в Международный женский день

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый культовой фигуре джаза — Фрэнку Синатре. Этот концерт станет идеальным выбором как для романтического свидания, так и для встречи с подругами или семейного выхода. Не упустите возможность подарить себе вечер истинного наслаждения!

Звучание эпохи

Фрэнк Синатра — это не просто имя, а целая эпоха, олицетворяющая любовь и страсть. Его уникальный голос стал символом многих глубоких чувств, а песни — настоящими шедеврами. В этот вечер прозвучат самые известные и чувственные композиции, ставшие визитной карточкой Синатры:

My Way

Fly Me to the Moon

L.O.V.E.

Bésame Mucho

Исполнители

На сцене выступит талантливый коллектив Buon Gusto Band, а солистом станет Илья Болдырев, который с лёгкостью передаст атмосферу оригинальных произведений Синатры.

Билеты и размещение

Обратите внимание: в продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд

1-й ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Общие сведения

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт подходит для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться магией джазовой музыки в исполнении лучших музыкантов!