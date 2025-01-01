Меню
Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни
Киноафиша Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодняя сказка в особняке Серебрякова

В самый волшебный период уходящего года приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создадут неповторимую атмосферу, чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать дух праздника!

Музыка, которая согревает

В этом великолепии вы услышите самые знаменитые и всеми любимые рождественские песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. В программе такие хиты, как Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие!

Экскурсия по особняку

Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных особняков Петербурга, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы восхититесь великолепной парадной лестницей из белого мрамора, парадными залами, каждый из которых имеет свой цвет, резными потолками и богатым лепным декором.

В нескольких залах бережно сохранились подлинные изразцовые печи XIX века. Этот вечер станет самым элегантным предвкушением Нового года, который вы унесете с собой в сердце!

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Билеты и рассадка

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта:

  • с экскурсией - 1 час 40 минут;
  • без экскурсии - 75 минут.

Продолжительность экскурсии - 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Декабрь
24 декабря среда
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2400 ₽
25 декабря четверг
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

