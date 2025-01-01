Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

Новогодняя сказка в особняке Серебрякова

В самый волшебный период уходящего года приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создадут неповторимую атмосферу, чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать дух праздника!

Музыка, которая согревает

В этом великолепии вы услышите самые знаменитые и всеми любимые рождественские песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. В программе такие хиты, как Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие!

Экскурсия по особняку

Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных особняков Петербурга, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы восхититесь великолепной парадной лестницей из белого мрамора, парадными залами, каждый из которых имеет свой цвет, резными потолками и богатым лепным декором.

В нескольких залах бережно сохранились подлинные изразцовые печи XIX века. Этот вечер станет самым элегантным предвкушением Нового года, который вы унесете с собой в сердце!

Информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Билеты и рассадка

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.

Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.

Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта:

с экскурсией - 1 час 40 минут;

без экскурсии - 75 минут.

Продолжительность экскурсии - 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.