Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

В самый волшебный период уходящего года приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создадут неповторимую атмосферу, чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать дух праздника!
В этом великолепии вы услышите самые знаменитые и всеми любимые рождественские песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. В программе такие хиты, как Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие!
Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных особняков Петербурга, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы восхититесь великолепной парадной лестницей из белого мрамора, парадными залами, каждый из которых имеет свой цвет, резными потолками и богатым лепным декором.
В нескольких залах бережно сохранились подлинные изразцовые печи XIX века. Этот вечер станет самым элегантным предвкушением Нового года, который вы унесете с собой в сердце!
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS
Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:
Продолжительность концерта:
Продолжительность экскурсии - 25 минут. Гостям, купившим билеты категории B, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.