Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

В рождественские праздники приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создадут неповторимую атмосферу праздника.
В этом великолепии вы услышите самые знаменитые и всеми любимые рождественские песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. В репертуаре: Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие хиты!
Изысканные интерьеры особняка, новогодние украшения, сияние сотен свечей и прекрасная джазовая музыка — насладитесь каждым моментом этого вечера в ожидании чуда. Этот вечер станет вашим личным праздником — элегантным, мелодичным и наполненным самыми светлыми эмоциями.
Для посещения мероприятия будет актуален стиль Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Это мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.