Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни
6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественская ночь в особняке Серебрякова

В рождественские праздники приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создадут неповторимую атмосферу праздника.

Музыкальная программа

В этом великолепии вы услышите самые знаменитые и всеми любимые рождественские песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. В репертуаре: Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие хиты!

Атмосфера вечера

Изысканные интерьеры особняка, новогодние украшения, сияние сотен свечей и прекрасная джазовая музыка — насладитесь каждым моментом этого вечера в ожидании чуда. Этот вечер станет вашим личным праздником — элегантным, мелодичным и наполненным самыми светлыми эмоциями.

Рекомендуемый дресс-код

Для посещения мероприятия будет актуален стиль Cocktail Attire («коктейль»).

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Это мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
24 декабря среда
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2300 ₽
25 декабря четверг
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2300 ₽
7 января среда
21:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2300 ₽

Фотографии

