Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни
Киноафиша Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт «Frank Sinatra. Рождественские песни» в Санкт-Петербурге

StageMagic приглашает вас провести незабываемые новогодние каникулы на уникальном концерте при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни». Вас ждет увлекательная экскурсия в изысканном особняке Половцова, где зазвучат самые знаменитые новогодние хиты великого романтика XX века.

Музыка, которая дарит праздник

В этом волшебном зимнем вечере на сцене концертного зала выступит высококлассный бэнд JAZZ HOOLIGANS. В программе — культовые хиты Фрэнка Синатры, такие как Let It Snow, Jingle Bells и Have Yourself a Merry Little Christmas. Душевная музыка в сочетании с мерцанием свечей и атмосферой роскошных залов подарит вам истинное праздничное настроение и веру в то, что в Новом году сбудутся все заветные мечты!

Особняк Половцова — место со своей историей

Дом Архитектора, в котором пройдет концерт, располагается неподалеку от Исаакиевского собора. Этот изысканный особняк был построен по проектам выдающихся архитекторов своего времени — Месмахера, Брюлло и Боссе. Уникальные парадные комнаты, такие как Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотека и роскошно оформленная столовая сохранили свой исторический облик до наших дней.

Бронзовый зал, где будет проходить концерт, является подлинным шедевром. Здесь даже двери можно считать произведением искусства, а свет проникает сквозь огромный световой плафон на потолке.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий, каждой из которых предусмотрена свободная рассадка на стульях:

  • VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до концерта
  • Категория A (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до концерта
  • Категория B (все ряды, начиная с 4-го) с экскурсией за 50 минут до концерта
  • Категория B (все ряды, начиная с 4-го) без экскурсии

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Мы рекомендуем тем, кто приобрел билеты без экскурсии, приходить за 30 минут до начала концерта.

Продолжительность экскурсии — 25 минут. В случае необходимости администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, а вторая — за 25 минут до начала.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможность для посещения экспозиции.

Купить билет на концерт Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
7 января среда
15:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽

Фотографии

Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

В ближайшие дни

PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
13 февраля в 19:00 Поправка
от 500 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
18 февраля в 19:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
7 января в 19:15 Commode
от 1990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше