Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни

Новогодний концерт «Frank Sinatra. Рождественские песни» в Санкт-Петербурге

StageMagic приглашает вас провести незабываемые новогодние каникулы на уникальном концерте при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни». Вас ждет увлекательная экскурсия в изысканном особняке Половцова, где зазвучат самые знаменитые новогодние хиты великого романтика XX века.

Музыка, которая дарит праздник

В этом волшебном зимнем вечере на сцене концертного зала выступит высококлассный бэнд JAZZ HOOLIGANS. В программе — культовые хиты Фрэнка Синатры, такие как Let It Snow, Jingle Bells и Have Yourself a Merry Little Christmas. Душевная музыка в сочетании с мерцанием свечей и атмосферой роскошных залов подарит вам истинное праздничное настроение и веру в то, что в Новом году сбудутся все заветные мечты!

Особняк Половцова — место со своей историей

Дом Архитектора, в котором пройдет концерт, располагается неподалеку от Исаакиевского собора. Этот изысканный особняк был построен по проектам выдающихся архитекторов своего времени — Месмахера, Брюлло и Боссе. Уникальные парадные комнаты, такие как Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотека и роскошно оформленная столовая сохранили свой исторический облик до наших дней.

Бронзовый зал, где будет проходить концерт, является подлинным шедевром. Здесь даже двери можно считать произведением искусства, а свет проникает сквозь огромный световой плафон на потолке.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий, каждой из которых предусмотрена свободная рассадка на стульях:

VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до концерта

(1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до концерта Категория A (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до концерта

(2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до концерта Категория B (все ряды, начиная с 4-го) с экскурсией за 50 минут до концерта

(все ряды, начиная с 4-го) с экскурсией за 50 минут до концерта Категория B (все ряды, начиная с 4-го) без экскурсии

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Мы рекомендуем тем, кто приобрел билеты без экскурсии, приходить за 30 минут до начала концерта.

Продолжительность экскурсии — 25 минут. В случае необходимости администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, а вторая — за 25 минут до начала.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможность для посещения экспозиции.