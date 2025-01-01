Магия свечей. «FRANK SINATRA. Рождественские песни» в Особняке Серебрякова

Новогодний джаз в особняке Серебрякова

В рождественские праздники мы приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создают неповторимую атмосферу, чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать дух праздника!

В этом великолепии вы услышите самые знаменитые и всеми любимые рождественские песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда Jazz Hooligans: Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие. Изысканные интерьеры особняка, новогодние украшения, сияние сотен свечей и прекрасная джазовая музыка — насладитесь каждым моментом этого вечера в ожидании чуда.

Личный праздник

Этот вечер станет вашим личным праздником: элегантным, мелодичным и наполненным самыми светлыми эмоциями!

Дресс-код

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Билеты и рассадка

Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией, начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

1-ый ряд с экскурсией, начало экскурсии за 45 минут до начала концерта. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии, начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии, начало экскурсии за 45 минут до начала концерта. Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 1 час 15 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Важно!

На концерт 7 января в продаже билеты трёх категорий без экскурсии. В каждой из категорий свободная рассадка:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.