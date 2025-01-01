Магия свечей. «FRANK SINATRA. Рождественские песни» в Особняке Серебрякова

В рождественские праздники мы приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создают неповторимую атмосферу, чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать дух праздника!
В этом великолепии вы услышите самые знаменитые и всеми любимые рождественские песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда Jazz Hooligans: Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие. Изысканные интерьеры особняка, новогодние украшения, сияние сотен свечей и прекрасная джазовая музыка — насладитесь каждым моментом этого вечера в ожидании чуда.
Этот вечер станет вашим личным праздником: элегантным, мелодичным и наполненным самыми светлыми эмоциями!
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Внимание! В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 1 час 15 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
На концерт 7 января в продаже билеты трёх категорий без экскурсии. В каждой из категорий свободная рассадка:
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.