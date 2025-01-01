Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее

Рождественский концерт в Оранжерее Таврического сада

В предновогоднюю пору мы приглашаем вас насладиться волшебством рождественских песен Фрэнка Синатры под куполом вечнозеленой Оранжереи. Атмосфера праздника, сотни сияющих свечей и тропические растения создадут уникальный зимний уют.

Музыка и настроение

На сцене – высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS, который исполнит любимые мелодии Синатры, среди которых:

Let It Snow

Jingle Bells

Have Yourself a Merry Little Christmas

Душевный рождественский джаз и звездное небо над головой сделают этот день незабываемым!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория А: 2-ой и 3-ий ряд

2-ой и 3-ий ряд Категория В: все ряды, начиная с 4-го ряда

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.