Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее

В предновогоднюю пору мы приглашаем вас насладиться волшебством рождественских песен Фрэнка Синатры под куполом вечнозеленой Оранжереи. Атмосфера праздника, сотни сияющих свечей и тропические растения создадут уникальный зимний уют.
На сцене – высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS, который исполнит любимые мелодии Синатры, среди которых:
Душевный рождественский джаз и звездное небо над головой сделают этот день незабываемым!
В продаже доступны билеты трех категорий:
В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.
Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.