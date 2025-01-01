Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее

Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рождественский концерт в Оранжерее Таврического сада

В предновогоднюю пору мы приглашаем вас насладиться волшебством рождественских песен Фрэнка Синатры под куполом вечнозеленой Оранжереи. Атмосфера праздника, сотни сияющих свечей и тропические растения создадут уникальный зимний уют.

Музыка и настроение

На сцене – высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS, который исполнит любимые мелодии Синатры, среди которых:

  • Let It Snow
  • Jingle Bells
  • Have Yourself a Merry Little Christmas

Душевный рождественский джаз и звездное небо над головой сделают этот день незабываемым!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория А: 2-ой и 3-ий ряд
  • Категория В: все ряды, начиная с 4-го ряда

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
17:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

Фотографии

Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни в Оранжерее

В ближайшие дни

АСО, М.Алексеев Аб-т № 6
6+
Классическая музыка
АСО, М.Алексеев Аб-т № 6
4 ноября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Вивальди. Времена года
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года
25 ноября в 20:00 Дом Архитектора
от 2600 ₽
Французский шарм на берегах Невы
0+
Классическая музыка Французский шансон Неоклассика
Французский шарм на берегах Невы
30 ноября в 15:00 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше