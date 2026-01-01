Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

Концерт музыки Фрэнка Синатры в Петербурге

В этот праздничный день для вас прозвучат джазовые хиты Фрэнка Синатры при сиянии сотен свечей в роскошных интерьерах особняка Серебрякова. Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS станет вашим проводником в мир романтического джаза, исполнив самые проникновенные и страстные хиты великого Фрэнка: Fly Me to the Moon, New York, New York, L.O.V.E. и другие бессмертные мелодии.

Эти звуки заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой в уникальной атмосфере. Сотни свечей, старинные залы XIX века и захватывающие джазовые импровизации подарят истинное наслаждение ценителям прекрасного.

Дресс-код

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Продолжительность концерта

Концерт длится 65 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до его начала. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.