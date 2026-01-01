Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз
Киноафиша Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт музыки Фрэнка Синатры в Петербурге

В этот праздничный день для вас прозвучат джазовые хиты Фрэнка Синатры при сиянии сотен свечей в роскошных интерьерах особняка Серебрякова. Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS станет вашим проводником в мир романтического джаза, исполнив самые проникновенные и страстные хиты великого Фрэнка: Fly Me to the Moon, New York, New York, L.O.V.E. и другие бессмертные мелодии.

Эти звуки заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой в уникальной атмосфере. Сотни свечей, старинные залы XIX века и захватывающие джазовые импровизации подарят истинное наслаждение ценителям прекрасного.

Дресс-код

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Продолжительность концерта

Концерт длится 65 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до его начала. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
15:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2600 ₽

Фотографии

Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

