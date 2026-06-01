Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

Джазовая ночь в Особняке Половцова

Особняк Половцова (Дом Архитектора) приглашает вас на незабываемый джазовый концерт при свечах. В этот вечер вы сможете насладиться хитами Фрэнка Синатры в исполнении талантливого джаз-бэнда «Jazz Hooligans». В программе — такие знаковые композиции, как «L. O. V. E», «Fly me to the moon», «New York» и многие другие.

Перед началом концерта у вас будет уникальная возможность посетить экскурсию по величественным залам особняка. Вы сможете ознакомиться с Белым и Бронзовым залами, а также увидеть уютный будуар с эркером и изысканно оформленную столовую, отделанную кожей и орехом.

Концерт обещает стать настоящим событием для любителей джаза и романтической атмосферы. Не упустите шанс окунуться в мир музыкального искусства в неординарной обстановке!