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Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз
Киноафиша Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Джазовая ночь в Особняке Половцова

Особняк Половцова (Дом Архитектора) приглашает вас на незабываемый джазовый концерт при свечах. В этот вечер вы сможете насладиться хитами Фрэнка Синатры в исполнении талантливого джаз-бэнда «Jazz Hooligans». В программе — такие знаковые композиции, как «L. O. V. E», «Fly me to the moon», «New York» и многие другие.

Перед началом концерта у вас будет уникальная возможность посетить экскурсию по величественным залам особняка. Вы сможете ознакомиться с Белым и Бронзовым залами, а также увидеть уютный будуар с эркером и изысканно оформленную столовую, отделанную кожей и орехом.

Концерт обещает стать настоящим событием для любителей джаза и романтической атмосферы. Не упустите шанс окунуться в мир музыкального искусства в неординарной обстановке!

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В других городах
Июнь
20 июня суббота
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2000 ₽

Фотографии

Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз

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