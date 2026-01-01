Магия свечей. Frank Sinatra. Лучшие хиты

Концерт джазовых шедевров в особняке 1898

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает жителей и гостей Ростова-на-Дону на незабываемый джазовый концерт. Вас ожидает атмосфера золотого века джаза при волшебном свете сотен свечей.

Выступление Buon Gusto Band станет настоящим подарком для ценителей музыки. Виртуозы исполнят бессмертные хиты великого Фрэнка Синатры: Strangers in the Night, Fly Me to the Moon, L.O.V.E, My Way и многие другие. Каждый мотив — это отражение любви, свободы и вечного праздника жизни.

Исторический контекст

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», которое является настоящим памятником архитектуры. Построенный по проекту архитектора Гулина, он запоминается эклектичным фасадом с элементами модерна. Ранее здесь кипела торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна».

На втором этаже, где когда-то находился один из первых электробиографов — предшественников кинотеатров — уже звучала музыка, которая вновь прозвучит для вас.

Информация о концерте

Исполнители: Buon Gusto Band

Продолжительность концерта — 75 минут

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.