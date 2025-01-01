Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена
Киноафиша Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена

Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исключительный концерт в доме искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный музыкальный вечер, который станет исключительным диалогом с великими композиторами. В старинном зале вас встретит таинственное мерцание сотен свечей, а талантливая пианистка Мария Чернышева оживит бессмертные шедевры классической музыки.

Программа концерта

На концерте будут исполнены:

  • «Лунная соната» Бетховена
  • «К Элизе» Бетховена
  • Страстные «Вальсы» Шопена
  • Другие жемчужины классики

О пианистке

Мария Чернышева — не только пианистка, но и музыкант-резидент «Особняка Серебрякова». Она является лауреатом и дипломантом международных конкурсов в таких странах, как США, Италия, Греция, Венгрия, Болгария, Украина и России. Мария активно участвует в музыкальных фестивалях и мастер-классах, что делает её выступления особенно яркими и вдохновляющими.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить уникальную экскурсию по парадным залам XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и роскошные дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа впечатляет великолепной беломраморной лестницей, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором. Также в нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Атмосфера вечера

Проникновенные мелодии, роскошные интерьеры особняка и мерцание множества огней создадут атмосферу, которая позволит вам заново ощутить силу и красоту знаменитых шедевров классической музыки.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты трёх категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 19:45).
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (начало экскурсии в 19:45).
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия длится 25 минут. Гостям с билетами без экскурсии рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
19 сентября пятница
20:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166

Фотографии

Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена

В ближайшие дни

Рок-хиты на органе при свечах
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах
25 октября в 20:30 Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского
от 1600 ₽
PRO Stand-UP отборный концерт
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
20 сентября в 21:20 Поправка
от 600 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 ноября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 1190 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше