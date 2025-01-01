Магия свечей. Фортепианные шедевры: Лунная соната, К Элизе и вальсы Шопена

Исключительный концерт в доме искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный музыкальный вечер, который станет исключительным диалогом с великими композиторами. В старинном зале вас встретит таинственное мерцание сотен свечей, а талантливая пианистка Мария Чернышева оживит бессмертные шедевры классической музыки.

Программа концерта

На концерте будут исполнены:

«Лунная соната» Бетховена

«К Элизе» Бетховена

Страстные «Вальсы» Шопена

Другие жемчужины классики

О пианистке

Мария Чернышева — не только пианистка, но и музыкант-резидент «Особняка Серебрякова». Она является лауреатом и дипломантом международных конкурсов в таких странах, как США, Италия, Греция, Венгрия, Болгария, Украина и России. Мария активно участвует в музыкальных фестивалях и мастер-классах, что делает её выступления особенно яркими и вдохновляющими.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить уникальную экскурсию по парадным залам XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и роскошные дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа впечатляет великолепной беломраморной лестницей, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором. Также в нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Атмосфера вечера

Проникновенные мелодии, роскошные интерьеры особняка и мерцание множества огней создадут атмосферу, которая позволит вам заново ощутить силу и красоту знаменитых шедевров классической музыки.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты трёх категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 19:45).

Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (начало экскурсии в 19:45).

Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия длится 25 минут. Гостям с билетами без экскурсии рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.