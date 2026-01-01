Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Джаз в особняке. Ella Fitzgerald
Магия свечей. Джаз в особняке. Ella Fitzgerald

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Вечер джаза в Арт-пространстве «Особняк 1898»

В Арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет вечер, посвященный культовой певице джаза Элле Фицджеральд. На концерте прозвучат знаменитые хиты, такие как Summertime, How High the Moon, Cry Me a River и Mack the Knife, которые создадут атмосферу эмоций и энергии.

Концерт исполнит Buon Gusto Band, талантливые музыканты которого подарят зрителям незабываемые моменты, наполненные джазовой магией. Это событие понравится любителям джаза и поклонникам музыкальных вечеров в исторических зданиях.

Особенности исторического пространства

«Особняк 1898» — памятник архитектуры с эклектичным фасадом и элементами модерна, который создает уникальную атмосферу. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». На втором этаже располагался один из первых электробиографов (первые кинотеатры), и именно здесь будет звучать музыка, которая обогатила историю джаза.

Исполнители

Buon Gusto Band

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-ый ряд
  • Категория A — 2-й и 3-й ряды
  • Категория B — Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта — 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

 

Купить билет на концерт Магия свечей. Джаз в особняке. Ella Fitzgerald

Март
Апрель
6 марта пятница
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
3 апреля пятница
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽

