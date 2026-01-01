Магия свечей. Джаз в особняке. Ella Fitzgerald

В Арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет вечер, посвященный культовой певице джаза Элле Фицджеральд. На концерте прозвучат знаменитые хиты, такие как Summertime, How High the Moon, Cry Me a River и Mack the Knife, которые создадут атмосферу эмоций и энергии.
Концерт исполнит Buon Gusto Band, талантливые музыканты которого подарят зрителям незабываемые моменты, наполненные джазовой магией. Это событие понравится любителям джаза и поклонникам музыкальных вечеров в исторических зданиях.
«Особняк 1898» — памятник архитектуры с эклектичным фасадом и элементами модерна, который создает уникальную атмосферу. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». На втором этаже располагался один из первых электробиографов (первые кинотеатры), и именно здесь будет звучать музыка, которая обогатила историю джаза.
Продолжительность концерта — 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.