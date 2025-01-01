Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее

Очарование французского джаза с JAZZ RETRO BAND «Близкие люди»

«Увидеть Париж и умереть...». Эта фраза Ильи Эренбурга стала символом Парижа как одного из самых прекрасных мест на земле. Теперь вы сможете ощутить истинное французское очарование и «услышать» Париж благодаря выступлению JAZZ RETRO BAND «Близкие люди». В окружении сотен свечей и тропических растений вы погрузитесь в атмосферу душевного джаза и французского шансона.

Программа вечера

В репертуаре прозвучат самые популярные песни таких легенд, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и других выдающихся французских исполнителей. Атмосферная программа, пронизанная духом французской столицы, любви и романтических свиданий, обещает стать незабываемым событием!

Не пропустите возможность насладиться известными композициями, такими как:

Les Champs Elysees

Paroles

La Vie En Rose

Je Veux

И многое другое!

Информация о билетах

В продаже имеются билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.