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Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее

Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Очарование французского джаза с JAZZ RETRO BAND «Близкие люди»

«Увидеть Париж и умереть...». Эта фраза Ильи Эренбурга стала символом Парижа как одного из самых прекрасных мест на земле. Теперь вы сможете ощутить истинное французское очарование и «услышать» Париж благодаря выступлению JAZZ RETRO BAND «Близкие люди». В окружении сотен свечей и тропических растений вы погрузитесь в атмосферу душевного джаза и французского шансона.

Программа вечера

В репертуаре прозвучат самые популярные песни таких легенд, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и других выдающихся французских исполнителей. Атмосферная программа, пронизанная духом французской столицы, любви и романтических свиданий, обещает стать незабываемым событием!

Не пропустите возможность насладиться известными композициями, такими как:

  • Les Champs Elysees
  • Paroles
  • La Vie En Rose
  • Je Veux
  • И многое другое!

Информация о билетах

В продаже имеются билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее

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