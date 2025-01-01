Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее

«Увидеть Париж и умереть...». Эта фраза Ильи Эренбурга стала символом Парижа как одного из самых прекрасных мест на земле. Теперь вы сможете ощутить истинное французское очарование и «услышать» Париж благодаря выступлению JAZZ RETRO BAND «Близкие люди». В окружении сотен свечей и тропических растений вы погрузитесь в атмосферу душевного джаза и французского шансона.
В репертуаре прозвучат самые популярные песни таких легенд, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф, ZAZ и других выдающихся французских исполнителей. Атмосферная программа, пронизанная духом французской столицы, любви и романтических свиданий, обещает стать незабываемым событием!
Не пропустите возможность насладиться известными композициями, такими как:
В продаже имеются билеты двух категорий:
В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.