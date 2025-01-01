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Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее

Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS

Среди тропических растений и в сиянии множества свечей вас ждет уникальный концерт джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. Это не просто музыкальное событие, а настоящая жемчужина джазовой музыки, которая перенесет вас в атмосферу романтики и волшебства.

Специальное выступление Дмитрия Гуровича

Особое внимание заслуживает необычный инструмент, который представит музыкант Дмитрий Гурович. Это терменвокс, заключенный в корпус в виде светящегося полумесяца. В процессе игры Дмитрий словно дирижирует, создавая плавные и точные движения, а в ответ Луна поет нежным голосом душевные песни о любви.

Программа концерта

В программе вечера вы услышите самые известные джазовые хиты, такие как:

  • L.O.V.E
  • Fly Me to the Moon
  • Strangers in the Night
  • Moon River
  • Sway
  • И многое другое!

Атмосфера вечера

Атмосферный джаз, нежное звучание Луны, свечи, звездное небо и любовь — все это подарит вам незабываемые эмоции и сделает вечер поистине волшебным.

Информация о билетах

Внимание! В продаже доступны билеты двух категорий:

  • VIP (1-й и 2-й ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2700 ₽ 19:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

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