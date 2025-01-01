Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее

Концерт джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS

Среди тропических растений и в сиянии множества свечей вас ждет уникальный концерт джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. Это не просто музыкальное событие, а настоящая жемчужина джазовой музыки, которая перенесет вас в атмосферу романтики и волшебства.

Специальное выступление Дмитрия Гуровича

Особое внимание заслуживает необычный инструмент, который представит музыкант Дмитрий Гурович. Это терменвокс, заключенный в корпус в виде светящегося полумесяца. В процессе игры Дмитрий словно дирижирует, создавая плавные и точные движения, а в ответ Луна поет нежным голосом душевные песни о любви.

Программа концерта

В программе вечера вы услышите самые известные джазовые хиты, такие как:

L.O.V.E

Fly Me to the Moon

Strangers in the Night

Moon River

Sway

И многое другое!

Атмосфера вечера

Атмосферный джаз, нежное звучание Луны, свечи, звездное небо и любовь — все это подарит вам незабываемые эмоции и сделает вечер поистине волшебным.

Информация о билетах

Внимание! В продаже доступны билеты двух категорий:

VIP (1-й и 2-й ряд)

(1-й и 2-й ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.