Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее

Среди тропических растений и в сиянии множества свечей вас ждет уникальный концерт джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS. Это не просто музыкальное событие, а настоящая жемчужина джазовой музыки, которая перенесет вас в атмосферу романтики и волшебства.
Особое внимание заслуживает необычный инструмент, который представит музыкант Дмитрий Гурович. Это терменвокс, заключенный в корпус в виде светящегося полумесяца. В процессе игры Дмитрий словно дирижирует, создавая плавные и точные движения, а в ответ Луна поет нежным голосом душевные песни о любви.
В программе вечера вы услышите самые известные джазовые хиты, такие как:
Атмосферный джаз, нежное звучание Луны, свечи, звездное небо и любовь — все это подарит вам незабываемые эмоции и сделает вечер поистине волшебным.
Внимание! В продаже доступны билеты двух категорий:
В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях.