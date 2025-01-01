Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи

Вечер джаза и неоклассики с Михаилом Марышевым

Приглушённый свет сотен свечей озарит роскошный зал особняка Серебрякова, создавая уникальную атмосферу для музыкального вечера. В это время зазвучат рояльные импровизации Михаила Марышева, виртуозного музыканта, который мастерски соединяет джазовую свободу с красотой неоклассики.

О музыканте

Михаил Марышев — восходящая звезда петербургского джаза. Он является учеником легендарного Давида Голощекина и лауреатом престижного конкурса «Осенний марафон» (2013). Его творчество охватывает широкий спектр стилей, от дерзких ритмов джаза до проникновенных саундтреков из знаменитых фильмов.

Что вас ждёт

Исполнение Марышева — это эмоции: от нежно-меланхоличных до стремительно-страстных. Каждый аккорд будет дышать историей, а акустика залов XIX века усилит магию звука. Ощутите, как ночь оживает в переплетении джаза и неоклассики, а полумрак зала наполнит атмосферу романтики и таинственности.

Детали мероприятия

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Михаил Марышев (рояль).

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP — 1-ый ряд.

Категория A — 2-й и 3-й ряды.

Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех зрителей старше 12 лет.