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Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи
Киноафиша Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи

Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер джаза и неоклассики с Михаилом Марышевым

Приглушённый свет сотен свечей озарит роскошный зал особняка Серебрякова, создавая уникальную атмосферу для музыкального вечера. В это время зазвучат рояльные импровизации Михаила Марышева, виртуозного музыканта, который мастерски соединяет джазовую свободу с красотой неоклассики.

О музыканте

Михаил Марышев — восходящая звезда петербургского джаза. Он является учеником легендарного Давида Голощекина и лауреатом престижного конкурса «Осенний марафон» (2013). Его творчество охватывает широкий спектр стилей, от дерзких ритмов джаза до проникновенных саундтреков из знаменитых фильмов.

Что вас ждёт

Исполнение Марышева — это эмоции: от нежно-меланхоличных до стремительно-страстных. Каждый аккорд будет дышать историей, а акустика залов XIX века усилит магию звука. Ощутите, как ночь оживает в переплетении джаза и неоклассики, а полумрак зала наполнит атмосферу романтики и таинственности.

Детали мероприятия

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Михаил Марышев (рояль).

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-ый ряд.
  • Категория A — 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех зрителей старше 12 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
22:00 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи Магия свечей. Джаз и неоклассика. Романтика в ночи

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