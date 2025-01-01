Магия свечей. Джаз и кофе при свечах. Fly me to the moon

В роскошном особняке Серебрякова состоится незабываемый джазовый концерт, где виртуозный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит лучшие произведения жанра. Это будет вечер, наполненный магией джаза, который погрузит вас в атмосферу романтики и волшебства.
Свет сотен мерцающих свечей, отражающийся в старинных зеркалах и лепнине исторических интерьеров, создаст уникальную ауру таинственности. Гости смогут насладиться великолепием Голубого зала, оформленного в изысканном стиле. Каждый билет включает депозит в размере 500 рублей на меню кофейни, который можно потратить на кофе, чай и сладости. В качестве приятного комплимента вас ждет бокал игристого вина.
Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, погружаясь в историю одного из самых красивых петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал отличается своим цветом и изысканным лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.
В продаже доступны билеты двух категорий:
Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет. Не упустите возможность насладиться этим волшебным вечером джаза!