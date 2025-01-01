Меню
Магия свечей. Джаз и кофе при свечах. Fly me to the moon
12+
Вечер джаза в особняке Серебрякова

В роскошном особняке Серебрякова состоится незабываемый джазовый концерт, где виртуозный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит лучшие произведения жанра. Это будет вечер, наполненный магией джаза, который погрузит вас в атмосферу романтики и волшебства.

Свет сотен мерцающих свечей, отражающийся в старинных зеркалах и лепнине исторических интерьеров, создаст уникальную ауру таинственности. Гости смогут насладиться великолепием Голубого зала, оформленного в изысканном стиле. Каждый билет включает депозит в размере 500 рублей на меню кофейни, который можно потратить на кофе, чай и сладости. В качестве приятного комплимента вас ждет бокал игристого вина.

Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, погружаясь в историю одного из самых красивых петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал отличается своим цветом и изысканным лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

В продаже доступны билеты двух категорий:

  • Билет с экскурсией: начало экскурсии в 17:15.
  • Билет без экскурсии: продолжительность концерта с экскурсией 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям с билетом без экскурсии рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет. Не упустите возможность насладиться этим волшебным вечером джаза!

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
18:00 от 3500 ₽

