Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

Любите ли вы Фрэнка Синатру так, как его любим мы?

Для всех поклонников самой романтичной и душевной музыки мы подготовили атмосферный концерт при свечах, который пройдет в тени тропических растений Оранжереи Таврического Сада. В этот вечер джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит для вас самые знаменитые хиты мэтра, такие как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, New York, и многое другое.

Душевный джаз, виртуозные импровизации, экзотические растения, сияние сотен свечей, звездное небо — все это создаст атмосферу любви и романтики, которую невозможно забыть.

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Приходите за атмосферой, которая подарит вам волшебный вечер, наполненный музыкой и романтикой!