Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

Для всех поклонников самой романтичной и душевной музыки мы подготовили атмосферный концерт при свечах, который пройдет в тени тропических растений Оранжереи Таврического Сада. В этот вечер джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит для вас самые знаменитые хиты мэтра, такие как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, New York, и многое другое.
Душевный джаз, виртуозные импровизации, экзотические растения, сияние сотен свечей, звездное небо — все это создаст атмосферу любви и романтики, которую невозможно забыть.
Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS
Билеты двух категорий:
В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.
Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.
Приходите за атмосферой, которая подарит вам волшебный вечер, наполненный музыкой и романтикой!