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Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Любите ли вы Фрэнка Синатру так, как его любим мы?

Для всех поклонников самой романтичной и душевной музыки мы подготовили атмосферный концерт при свечах, который пройдет в тени тропических растений Оранжереи Таврического Сада. В этот вечер джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит для вас самые знаменитые хиты мэтра, такие как L.O.V.E, Fly Me to the Moon, New York, и многое другое.

Душевный джаз, виртуозные импровизации, экзотические растения, сияние сотен свечей, звездное небо — все это создаст атмосферу любви и романтики, которую невозможно забыть.

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность: 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Приходите за атмосферой, которая подарит вам волшебный вечер, наполненный музыкой и романтикой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2700 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

В ближайшие дни

Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
15 августа в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
6+
Неоклассика
Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
3 сентября в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
16 августа в 18:00 Суарэ
от 900 ₽
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