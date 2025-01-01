Магия свечей. Четверги у Аларчина моста. Романсы Чайковского

Вас ждёт волшебный вечер в особняке Серебрякова, где время словно останавливается. Под сводами старинного дома вы услышите самые проникновенные романсы Петра Ильича Чайковского в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.
Голубой зал озарится золотым сиянием сотен свечей, а в это время прозвучат романсы «День ли царит», «Средь шумного бала», «Кабы знала я, кабы ведала», «Серенада Дон Жуана» и другие жемчужины вокальной лирики Чайковского.
Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, на которой почувствуете дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.
Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, а резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором создают атмосферу уюта и роскоши. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, добавляющие исторического очарования.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.
В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:
Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.