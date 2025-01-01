Меню
Магия свечей. Четверги у Аларчина моста. Романсы Чайковского
Магия свечей. Четверги у Аларчина моста. Романсы Чайковского

Магия свечей. Четверги у Аларчина моста. Романсы Чайковского

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер романсов Чайковского в особняке Серебрякова

Вас ждёт волшебный вечер в особняке Серебрякова, где время словно останавливается. Под сводами старинного дома вы услышите самые проникновенные романсы Петра Ильича Чайковского в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.

Музыкальная программа

Голубой зал озарится золотым сиянием сотен свечей, а в это время прозвучат романсы «День ли царит», «Средь шумного бала», «Кабы знала я, кабы ведала», «Серенада Дон Жуана» и другие жемчужины вокальной лирики Чайковского.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, на которой почувствуете дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, а резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором создают атмосферу уюта и роскоши. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, добавляющие исторического очарования.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.

Информация о билетах

В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Продолжительность концерта

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1400 ₽

Фотографии

Фотографии

