Магия свечей. Чайковский: Романсы

Волшебный вечер с Чайковским в особняке Серебрякова

Вас ждёт незабываемый вечер в уникальном особняке Серебрякова, где время словно останавливается. Под сводами старинного дома вы услышите самые проникновенные романсы Петра Ильича Чайковского в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.

Музыка под светом свечей

Голубой зал будет озарён золотым сиянием сотен свечей, а в это время прозвучат романсы, такие как «День ли царит», «Средь шумного бала», «Кабы знала я, кабы ведала», «Серенада Дон Жуана» и другие жемчужины вокальной лирики Чайковского.

Экскурсия по историческим залам

Перед концертом у вас будет возможность посетить уникальную экскурсию, на которой вы сможете почувствовать дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшен великолепной парадной лестницей из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15. Категория A: 2-й и 3-й ряды, с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:15.

2-й и 3-й ряды, с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:15. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

Гостям с билетами категории B рекомендуется приходить за 20 минут до начала концерта. Обратите внимание: концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Рекомендуемый дресс-код

Для участия в событии рекомендован дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исторической атмосфере!