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Магия свечей. Чайковский: Романсы
Киноафиша Магия свечей. Чайковский: Романсы

Магия свечей. Чайковский: Романсы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Волшебный вечер с Чайковским в особняке Серебрякова

Вас ждёт незабываемый вечер в уникальном особняке Серебрякова, где время словно останавливается. Под сводами старинного дома вы услышите самые проникновенные романсы Петра Ильича Чайковского в исполнении солистов ведущих театров Санкт-Петербурга.

Музыка под светом свечей

Голубой зал будет озарён золотым сиянием сотен свечей, а в это время прозвучат романсы, такие как «День ли царит», «Средь шумного бала», «Кабы знала я, кабы ведала», «Серенада Дон Жуана» и другие жемчужины вокальной лирики Чайковского.

Экскурсия по историческим залам

Перед концертом у вас будет возможность посетить уникальную экскурсию, на которой вы сможете почувствовать дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшен великолепной парадной лестницей из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды, с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 55 минут, без экскурсии — 90 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут.

Гостям с билетами категории B рекомендуется приходить за 20 минут до начала концерта. Обратите внимание: концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Рекомендуемый дресс-код

Для участия в событии рекомендован дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исторической атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Чайковский: Романсы Магия свечей. Чайковский: Романсы Магия свечей. Чайковский: Романсы Магия свечей. Чайковский: Романсы Магия свечей. Чайковский: Романсы Магия свечей. Чайковский: Романсы Магия свечей. Чайковский: Романсы

В ближайшие дни

Симфонический концерт «Хиты мюзиклов в старинном соборе»
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Симфонический концерт «Хиты мюзиклов в старинном соборе»
24 августа в 22:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1300 ₽
Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт
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22 августа в 19:30 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
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14 сентября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
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