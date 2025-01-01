Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только

Погрузитесь в магию вечера при свечах в стенах величественного особняка Серебрякова. Приглашаем вас отправиться в путешествие сквозь эпохи под бессмертную музыку Людвига ван Бетховена, чьи шедевры зазвучат с особой проникновенностью.
Вас ждет встреча с двумя блистательными музыкантами: виртуозной скрипачкой Шушан Шамирян и талантливой пианисткой Марией Чернышевой. Их дуэт — это редкая возможность услышать безупречное единство эмоций и техники.
В этот вечер вы сможете окунуться в глубины бетховенского гения — от пронзительной лирики «Лунной сонаты» до мощных вершин его других творений.
Мария Чернышева — пианистка, концертмейстер и музыкант-резидент Особняка Серебрякова. Она является лауреатом и дипломантом международных конкурсов в США, Италии, Греции, Венгрии, Болгарии, Украине и России. Также принимала активное участие в музыкальных фестивалях и мастер-классах.
Шушан Шамирян — скрипачка и музыкант-резидент Особняка Серебрякова. Она — лауреат международных и всероссийских конкурсов, а также артистка в Заслуженном коллективе России Академическом симфоническом оркестре Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.
В продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала концерта. Важно: мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).