Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только
6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер при свечах с музыкой Бетховена в Особняке Серебрякова

Погрузитесь в магию вечера при свечах в стенах величественного особняка Серебрякова. Приглашаем вас отправиться в путешествие сквозь эпохи под бессмертную музыку Людвига ван Бетховена, чьи шедевры зазвучат с особой проникновенностью.

Выдающиеся исполнители

Вас ждет встреча с двумя блистательными музыкантами: виртуозной скрипачкой Шушан Шамирян и талантливой пианисткой Марией Чернышевой. Их дуэт — это редкая возможность услышать безупречное единство эмоций и техники.

В этот вечер вы сможете окунуться в глубины бетховенского гения — от пронзительной лирики «Лунной сонаты» до мощных вершин его других творений.

Информация о музыкантах

Мария Чернышева — пианистка, концертмейстер и музыкант-резидент Особняка Серебрякова. Она является лауреатом и дипломантом международных конкурсов в США, Италии, Греции, Венгрии, Болгарии, Украине и России. Также принимала активное участие в музыкальных фестивалях и мастер-классах.

Шушан Шамирян — скрипачка и музыкант-резидент Особняка Серебрякова. Она — лауреат международных и всероссийских конкурсов, а также артистка в Заслуженном коллективе России Академическом симфоническом оркестре Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.

Билеты и рекомендации

В продаже имеются билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала концерта. Важно: мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Дресс-код

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Январь
29 января четверг
20:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только

