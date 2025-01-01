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Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только
Киноафиша Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только

Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер при свечах с музыкой Бетховена в Особняке Серебрякова

Погрузитесь в магию вечера при свечах в стенах величественного особняка Серебрякова! Приглашаем вас отправиться в путешествие сквозь эпохи под бессмертную музыку Людвига ван Бетховена, чьи шедевры зазвучат с особой проникновенностью.

Виртуозный дуэт

Вас ждет встреча с двумя блистательными музыкантами: виртуозной скрипачкой Шушан Шамирян и талантливой пианисткой Марией Чернышевой. Их дуэт — это редкая возможность услышать безупречное единство эмоций и техники. Вы окунетесь в глубины бетховенского гения — от пронзительной лирики «Лунной сонаты» до мощных вершин его других творений.

Историческая экскурсия

Перед концертом вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и изысканный декор.

Также вы увидите исторические изразцовые печи XIX века, которые бережно хранят атмосферу прошлого.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители:

  • Мария Чернышева — пианистка, концертмейстер, музыкант-резидент Особняка Серебрякова. Лауреат и дипломант международных конкурсов в США, Италии, Греции, Венгрии, Болгарии, Украине и России. Участвовала в музыкальных фестивалях и мастер-классах.
  • Шушан Шамирян — скрипачка, музыкант-резидент Особняка Серебрякова. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Артистка Заслуженного коллектива России — Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.

Информация о билетах

Обратите внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 19:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только

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