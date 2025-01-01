Магия свечей. Бетховен: Лунная соната и не только

Погрузитесь в магию вечера при свечах в стенах величественного особняка Серебрякова! Приглашаем вас отправиться в путешествие сквозь эпохи под бессмертную музыку Людвига ван Бетховена, чьи шедевры зазвучат с особой проникновенностью.
Вас ждет встреча с двумя блистательными музыкантами: виртуозной скрипачкой Шушан Шамирян и талантливой пианисткой Марией Чернышевой. Их дуэт — это редкая возможность услышать безупречное единство эмоций и техники. Вы окунетесь в глубины бетховенского гения — от пронзительной лирики «Лунной сонаты» до мощных вершин его других творений.
Перед концертом вы сможете погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и изысканный декор.
Также вы увидите исторические изразцовые печи XIX века, которые бережно хранят атмосферу прошлого.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители:
Обратите внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.