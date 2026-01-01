Магия свечей. Bella ciao. Итальянский вечер в особняке

Вечер итальянской музыки в особняке 1898

Что может быть романтичнее вечера итальянской музыки? Она полна темперамента, драматургии и той ясности, которая делает ее легко узнаваемой. В программе вечера вы услышите неаполитанские песни и знаковые итальянские мелодии, давно занявшие свое место в европейской музыкальной культуре.

Особое внимание будет уделено музыке, связанной с репертуаром Андреа Бочелли. Его лирическая и открытая музыка создает прямой эмоциональный контакт со слушателем, что сделает этот вечер незабываемым.

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», возведенном по проекту архитектора Гулина. Этот уникальный объект впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале-кабаре «Фортуна» и на втором этаже, где работал один из первых кинотеатров, звучали музыка и аплодисменты. Теперь они вновь вернутся, чтобы создать для вас атмосферу праздника.

Исполнители

Ведущие солисты Ростова-на-Дону порадуют вас своей мастерской интерпретацией.

Билеты и продолжительность

В продаже билеты трёх категорий:

Категория VIP: 1-й ряд

1-й ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го

В каждой категории свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.