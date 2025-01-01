Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Bella ciao. Итальянский вечер в Особняке
Киноафиша Магия свечей. Bella ciao. Итальянский вечер в Особняке

Магия свечей. Bella ciao. Итальянский вечер в Особняке

6+
Возраст 6+

О концерте

Итальянский вечер в Особняке Серебрякова

Погрузитесь в магию итальянского вечера при мерцании сотен свечей в роскошном Особняке Серебрякова! Вашими проводниками станут Карлос Д’Онофрио, блистательный тенор и солист Мариинского театра, а также виртуозы Once Ensemble. Их нестандартные аранжировки и живая импровизация восхитили даже самого Авишая Коэна.

Музыкальное путешествие

На этом вечере вы услышите изысканные арии, народные напевы и современные интерпретации, в том числе легендарную «Bella Ciao». Once Ensemble, с их фирменным сочетанием аккордеона, гитары и контрабаса, привнесут дыхание современности и темпераментные ритмы. Карлос Д’Онофрио порадует мощью и лиризмом своего бельканто.

Ощутите страсть, глубину и неповторимое очарование Италии в аутентичной атмосфере старинного особняка. Этот вечер станет настоящим музыкальным путешествием. Перед концертом вас ждет экскурсия по старинному дому, который хранит тайны аристократов и блеск светских приемов.

Исторический антураж

Вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, который сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал отличается своим уникальным цветом, резными потолками и богатым лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Информация для гостей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители:

  • Карлос Д’Онофрио — тенор мирового уровня, солист Академии молодых певцов Мариинского театра. Выпускник театра Колон (Буэнос-Айрес), победитель конкурса вокалистов. Он выступал на ведущих сценах России и мира, включая Нью-Йорк и Европу.
  • Ансамбль Once Ensemble — яркий инструментальный проект, состоящий из мастеров спонтанных импровизаций и нестандартных аранжировок в стилях world music и джаз. Гастролируют по России и Европе, участвуют в престижных фестивалях.

Билеты и рассадка

Внимание! В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предлагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без, начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией: 1 час 55 минут, без экскурсии — 1 час 30 минут. Продолжительность экскурсии составит 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Купить билет на концерт Магия свечей. Bella ciao. Итальянский вечер в Особняке

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
6 февраля пятница
20:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Орган при свечах. Времена года
4 января в 16:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
Билеты
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
24 декабря в 20:00 Police Station
от 1400 ₽
Новогодняя музыкальная сказка «Морозко»
0+
Классическая музыка
Новогодняя музыкальная сказка «Морозко»
7 января в 12:00 Святодуховский центр Александро-Невской лавры
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше