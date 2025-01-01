Магия свечей. Bella ciao. Итальянский вечер в Особняке

Погрузитесь в магию итальянского вечера при мерцании сотен свечей в роскошном Особняке Серебрякова! Вашими проводниками станут Карлос Д’Онофрио, блистательный тенор и солист Мариинского театра, а также виртуозы Once Ensemble. Их нестандартные аранжировки и живая импровизация восхитили даже самого Авишая Коэна.
На этом вечере вы услышите изысканные арии, народные напевы и современные интерпретации, в том числе легендарную «Bella Ciao». Once Ensemble, с их фирменным сочетанием аккордеона, гитары и контрабаса, привнесут дыхание современности и темпераментные ритмы. Карлос Д’Онофрио порадует мощью и лиризмом своего бельканто.
Ощутите страсть, глубину и неповторимое очарование Италии в аутентичной атмосфере старинного особняка. Этот вечер станет настоящим музыкальным путешествием. Перед концертом вас ждет экскурсия по старинному дому, который хранит тайны аристократов и блеск светских приемов.
Вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, который сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал отличается своим уникальным цветом, резными потолками и богатым лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители:
Внимание! В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предлагает свободную рассадку на стульях:
Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией: 1 час 55 минут, без экскурсии — 1 час 30 минут. Продолжительность экскурсии составит 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.