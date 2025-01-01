Магия свечей. Bella ciao. Итальянский вечер в Особняке

Итальянский вечер в Особняке Серебрякова

Погрузитесь в магию итальянского вечера при мерцании сотен свечей в роскошном Особняке Серебрякова! Вашими проводниками станут Карлос Д’Онофрио, блистательный тенор и солист Мариинского театра, а также виртуозы Once Ensemble. Их нестандартные аранжировки и живая импровизация восхитили даже самого Авишая Коэна.

Музыкальное путешествие

На этом вечере вы услышите изысканные арии, народные напевы и современные интерпретации, в том числе легендарную «Bella Ciao». Once Ensemble, с их фирменным сочетанием аккордеона, гитары и контрабаса, привнесут дыхание современности и темпераментные ритмы. Карлос Д’Онофрио порадует мощью и лиризмом своего бельканто.

Ощутите страсть, глубину и неповторимое очарование Италии в аутентичной атмосфере старинного особняка. Этот вечер станет настоящим музыкальным путешествием. Перед концертом вас ждет экскурсия по старинному дому, который хранит тайны аристократов и блеск светских приемов.

Исторический антураж

Вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, который сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная лестница из белого мрамора, а каждый зал отличается своим уникальным цветом, резными потолками и богатым лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Информация для гостей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители:

Карлос Д’Онофрио — тенор мирового уровня, солист Академии молодых певцов Мариинского театра. Выпускник театра Колон (Буэнос-Айрес), победитель конкурса вокалистов. Он выступал на ведущих сценах России и мира, включая Нью-Йорк и Европу.

Ансамбль Once Ensemble — яркий инструментальный проект, состоящий из мастеров спонтанных импровизаций и нестандартных аранжировок в стилях world music и джаз. Гастролируют по России и Европе, участвуют в престижных фестивалях.

Билеты и рассадка

Внимание! В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предлагает свободную рассадку на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без, начало экскурсии за 45 минут до концерта.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без, начало экскурсии за 45 минут до концерта. Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом 15 минут. Продолжительность концерта с экскурсией: 1 час 55 минут, без экскурсии — 1 час 30 минут. Продолжительность экскурсии составит 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.