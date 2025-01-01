Магия свечей. Балеты «Времена года» и «Шопениана». Премьера!

Премьера балетов в особняке Серебрякова

В роскошных интерьерах особняка Серебрякова, в магическом мерцании сотен свечей, вас ждет премьера двух балетов на музыку гениальных композиторов Вивальди и Шопена. Исполнители – артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга и ансамбль VIRTUOSI!

Балет Вивальди: «Времена года»

В этот вечер вы увидите, как оживают «Времена года» Вивальди в пластике танца. Ощутите стремительные вихри «Лета», нежное цветение «Весны», меланхолию «Осени» и хрустальную чистоту «Зимы» – все контрасты природы будут визуализированы через динамику, ритм и образность движений под аккомпанемент живых инструментов. Танец станет живой иллюстрацией музыки, где каждый жест, прыжок и поддержка передают буйство стихий и смену состояний мира, создавая ожившую живопись на фоне старинных стен.

Шопениана: мечта о забытой эпохе

«Шопениана» Михаила Фокина – это воплощенная мечта о забытой эпохе воздушного «тальонизма». Здесь царят парящие прыжки, тончайшие нюансы чувств и творческое озарение поэта, танцующего среди воздушных сильфид. «Шопениана» – это балет о балете, чистая, трепетная эссенция романтизма, где каждый жест – поэзия. От земной стихии Вивальди к небесной легкости Шопена в сочетании с грациозными движениями артистов балета – это незабываемое путешествие сквозь время и пространство под сводами старинного особняка Серебрякова!

Экскурсия перед концертом

Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, на которой почувствуете дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, который до наших дней сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Приветствуется элегантный дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители:

- Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга

- Ансамбль VIRTUOSI

Внимание! В продаже билеты двух категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 17:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 17:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.