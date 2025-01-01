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Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик
Киноафиша Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик

Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет под свечами: незабываемое путешествие в мир Чайковского

Погрузитесь в волшебный мир балета под мерцание сотен свечей! В старинном особняке Серебрякова для вас прозвучит бессмертная музыка Чайковского из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга исполнят для вас знаменитые номера из жемчужин балета.

Атмосфера аристократического салона

Вы станете свидетелем высочайшего мастерства и эмоций, воплощенных в танце, в атмосфере подлинного аристократического салона. До начала мероприятия вы сможете посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов, который до наших дней сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Уникальные детали особняка

Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора. Каждый из парадных залов имеет свой цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет особый шарм этому месту.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: балетмейстер-постановщик — Олеся Гапиенко, солисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга.

Билеты и расписание

Внимание! В продаже билеты двух категорий. В каждой из категорий — свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:45.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии. Продолжительность балета с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 1 час 15 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться искусством в уникальной обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:30 от 3900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик Магия свечей. Балеты Чайковского: Лебединое озеро, Спящая красавица и Щелкунчик

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