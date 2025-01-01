Меню
Магия свечей. Балет при свечах: Щелкунчик и не только
Магия свечей. Балет при свечах: Щелкунчик и не только

Магия свечей. Балет при свечах: Щелкунчик и не только

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Предновогодний балет при свечах «Щелкунчик и не только»

В эту особенную предновогоднюю пору театральная компания StageMagic приглашает вас на атмосферный балет при свечах под названием «Щелкунчик и не только» и увлекательную экскурсию по старинным интерьерам особняка А.А. Половцова (Дом Архитектора).

В программе вечера

Великолепный бронзовый зал, который сохранил искусство выдающихся мастеров, станет сценой для самых известных и изящных номеров из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Жизель». Исполнителями станут артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении ансамбля Four Seasons.

Особенностью концерта станут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, известного своими проникновенными композициями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед началом балета у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора, который поражает своим великолепным убранством. Особняк был построен по проекту знаменитых архитекторов и стал домом для мецената Александра Александровича Половцова, который был известен своим увлечением искусством и любовью к культуре. Интерьеры дворца оформляли лучшие мастера своего времени, а отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины создает атмосферу роскоши.

Каждого зрителя перед концертом ожидает бокал игристого вина.

Информация о билетах

Билеты доступны в четырех категориях:

  • VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория B (все ряды, начиная с 4-го ряда) с экскурсиями за 50 минут до начала концерта
  • Категория B (все ряды, начиная с 4-го ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала для тех, кто купил билеты без экскурсии. Продолжительность экскурсии — 25 минут. В случае необходимости администратор может разделить зрителей на 2 группы: первая группа будет запускаться за 50 минут до начала концерта, вторая — за 25 минут.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, то оставшиеся билеты не предоставляют возможность посещения экспозиции.

Декабрь
13 декабря суббота
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
30 декабря вторник
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2500 ₽

Фотографии

