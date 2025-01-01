Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только

Атмосферный балет при свечах

В этот особенный праздничный день мы приглашаем вас на уникальное мероприятие — атмосферный балет при свечах «Лебединое озеро и не только», которое пройдет в старинном особняке А.А. Половцова (Дом Архитектора). Это не просто спектакль, а погружение в мир классического искусства, объединяющее балет и экскурсию по великолепным интерьерам.

Программа вечера

В бронзовом зале, где царит дух великих мастеров, вы увидите самые известные и изящные номера из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга выступят в сопровождении камерного оркестра I VIRTUOSI.

Особенностью концерта станут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, чьи проникновенные мелодии можно услышать в таких фильмах, как «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед началом балета зрители смогут посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора. Это здание поражает своей архитектурной выверенностью и роскошным оформлением, где мрамор, золото и ценные породы древесины создают атмосферу изысканности. Особняк был построен для Александра Александровича Половцова, мецената и государственного деятеля, который искренне любил искусство.

Каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала балета

VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала балета

СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

Обратите внимание, что в каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. В случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не включают посещение экспозиции.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность балета с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться искусством в уникальной атмосфере!