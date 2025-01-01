Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только

В этот особенный вечер StageMagic приглашает вас на атмосферный балет при свечах «Лебединое озеро и не только» и экскурсию по старинным интерьерам особняка А.А. Половцова (Дом Архитектора).
В бронзовом зале, который сквозь время доносит до нас искусство выдающихся мастеров, вы сможете увидеть самые знаменитые номера из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Для вас выступят артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении камерного оркестра I VIRTUOSI.
Отличительной особенностью концерта станут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, известного своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников». Его музыка добавит особую атмосферу в это волшебное представление.
Перед началом балета у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора. Этот уникальный особняк поражает великолепием внутреннего убранства, которое было оформлено лучшими мастерами своего времени. Александр Александрович Половцов, известный меценат и государственный деятель, был искренне очарован миром искусства. Его дворец впечатляет архитектурной выверенностью, богатой отделкой мрамором, золотом и ценными породами древесины.
В продаже доступны билеты четырех категорий:
В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Обратите внимание: в случае, если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.
Продолжительность балета с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!