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Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только
Киноафиша Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только

Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет при свечах в Доме Архитектора

В этот особенный вечер StageMagic приглашает вас на атмосферный балет при свечах «Лебединое озеро и не только» и экскурсию по старинным интерьерам особняка А.А. Половцова (Дом Архитектора).

Программа вечера

В бронзовом зале, который сквозь время доносит до нас искусство выдающихся мастеров, вы сможете увидеть самые знаменитые номера из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Для вас выступят артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении камерного оркестра I VIRTUOSI.

Музыкальное сопровождение

Отличительной особенностью концерта станут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, известного своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников». Его музыка добавит особую атмосферу в это волшебное представление.

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед началом балета у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора. Этот уникальный особняк поражает великолепием внутреннего убранства, которое было оформлено лучшими мастерами своего времени. Александр Александрович Половцов, известный меценат и государственный деятель, был искренне очарован миром искусства. Его дворец впечатляет архитектурной выверенностью, богатой отделкой мрамором, золотом и ценными породами древесины.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала балета
  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала балета
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Обратите внимание: в случае, если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность балета с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только

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