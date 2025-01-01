Магия свечей. Балет «Лебединое озеро» и не только

Балет при свечах в Доме Архитектора

В этот особенный вечер StageMagic приглашает вас на атмосферный балет при свечах «Лебединое озеро и не только» и экскурсию по старинным интерьерам особняка А.А. Половцова (Дом Архитектора).

Программа вечера

В бронзовом зале, который сквозь время доносит до нас искусство выдающихся мастеров, вы сможете увидеть самые знаменитые номера из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». Для вас выступят артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении камерного оркестра I VIRTUOSI.

Музыкальное сопровождение

Отличительной особенностью концерта станут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, известного своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников». Его музыка добавит особую атмосферу в это волшебное представление.

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед началом балета у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора. Этот уникальный особняк поражает великолепием внутреннего убранства, которое было оформлено лучшими мастерами своего времени. Александр Александрович Половцов, известный меценат и государственный деятель, был искренне очарован миром искусства. Его дворец впечатляет архитектурной выверенностью, богатой отделкой мрамором, золотом и ценными породами древесины.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала балета

(1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала балета VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

(1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала балета

(все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала балета СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Обратите внимание: в случае, если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность балета с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!