Магия свечей. Бах: Рождественское барокко

Рождественский барочный концерт в особняке Серебрякова

Вканун Рождества, когда время замирает в ожидании чуда, мы приглашаем вас на уникальный рождественский барочный концерт в стенах старинного особняка Серебрякова. В этом волшебном пространстве, украшенном к празднику, квартет VIRTUOSI исполнит музыкальные шедевры Иоганна Себастьяна Баха, создавая неповторимую атмосферу праздника.

Музыка Баха: вечное совершенство

В мерцании сотен свечей вы сможете насладиться величайшими произведениями Баха, композитора, изменившего историю музыки. Его творчество, ставшее вершиной барокко, считается наиболее ярким примером обобщения музыкального искусства этой эпохи. Бах, непревзойдённый мастер полифонии, наполнил свои произведения математической точностью и глубочайшей духовностью. Вот уже несколько столетий они остаются основой мировой музыкальной классики.

Историческое погружение в атмосферу праздника

В этот вечер особняк Серебрякова, бережно хранящий шепот Серебряного века, станет местом возвышенной встречи светлого праздника. Его отреставрированные парадные залы продолжат традиции рождественских собраний и подарят вам уникальное ощущение причастности к истории и вечности. Этот вечер обещает стать самым трепетным и волшебным событием ваших праздников.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория A: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.