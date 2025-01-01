Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова

Концерт квартета VIRTUOSI в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает на уникальный концерт. Под сводами старинного особняка, озарённого сотнями свечей, прозвучат знаковые сочинения Иоганна Себастьяна Баха в исполнении великолепного квартета VIRTUOSI.

Музыка Баха: Вечный шедевр

Иоганн Себастьян Бах прославился как гениальный композитор, доведший до совершенства стиль барокко. Он является непревзойденным мастером полифонии и создателем величайших духовных и светских произведений. Его универсальное наследие стало краеугольным камнем всей западной классической музыки.

Музыка Баха сочетает в себе математическую точность, глубокую духовность и невероятную эмоциональную силу, оставаясь актуальной и восхищающей спустя почти 300 лет. Этот вечер — шанс услышать, как музыка Баха, рождённая в церковной тишине, обретает новую жизнь в светском блеске особняка!

Детали концерта

Исполнители: Квартет VIRTUOSI

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»)

Билеты и продолжительность

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта: 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 12 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!