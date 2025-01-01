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Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова
Киноафиша Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова

Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт квартета VIRTUOSI в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает на уникальный концерт. Под сводами старинного особняка, озарённого сотнями свечей, прозвучат знаковые сочинения Иоганна Себастьяна Баха в исполнении великолепного квартета VIRTUOSI.

Музыка Баха: Вечный шедевр

Иоганн Себастьян Бах прославился как гениальный композитор, доведший до совершенства стиль барокко. Он является непревзойденным мастером полифонии и создателем величайших духовных и светских произведений. Его универсальное наследие стало краеугольным камнем всей западной классической музыки.

Музыка Баха сочетает в себе математическую точность, глубокую духовность и невероятную эмоциональную силу, оставаясь актуальной и восхищающей спустя почти 300 лет. Этот вечер — шанс услышать, как музыка Баха, рождённая в церковной тишине, обретает новую жизнь в светском блеске особняка!

Детали концерта

Исполнители: Квартет VIRTUOSI

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»)

Билеты и продолжительность

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта: 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 12 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
22:00 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:30 от 1900 ₽

Фотографии

Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова Магия Свечей. «Бах: Ночное барокко» в особняке Серебрякова

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
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14 февраля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
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