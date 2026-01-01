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Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке
Киноафиша Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

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О концерте

Ностальгия по Эми Уайнхаус в Белом зале особняка Половцева

В Белом зале особняка А. А. Половцова под светом сотен свечей прозвучат песни легендарной Эми Уайнхаус. Этот уникальный концерт, в исполнении харизматичной Анастасии Сазоновой и JAZZ NOIR BAND, позволит вам вновь ощутить магию ее голоса и харизмы, которые навсегда изменили современную соул- и джазовую сцену.

Запоминающиеся хиты

В программе концерта ожидаются культовые хиты, такие как Rehab, Back to Black, Tears Dry on Their Own и You Know I’m No Good. Это не просто трибьют; исполнители создают тонкую музыкальную интерпретацию, сохраняя искренность и внутреннюю силу песен Эми.

Очарование особняка

Особняк А. А. Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из самых красивых памятников архитектуры XIX века. Белый зал, где пройдет концерт, восхищает изящной лепниной и великолепной акустикой. В сиянии свечей его торжественная красота станет идеальным фоном для музыки, рожденной из глубоких чувств.

Начало концерта

Перед началом каждого концерта всех гостей ждет бокал игристого. Это создаст атмосферу уюта и радушия, настраивая зрителей на великолепие предстоящего вечера.

Исполнители и билеты

На сцене выступят:

  • Вокал: Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов)
  • JAZZ NOIR BAND

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория А (4 ряд)
  • Категория В (5 ряд)

Продолжительность

Концерт длится 1 час 15 минут и рекомендован зрителям старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой Эми Уайнхаус в живом исполнении!

Купить билет на концерт Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

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В других городах
Декабрь
Январь
13 декабря воскресенье
21:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽
10 января воскресенье
18:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

Фотографии

Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

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