Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

Ностальгия по Эми Уайнхаус в Белом зале особняка Половцева

В Белом зале особняка А. А. Половцова под светом сотен свечей прозвучат песни легендарной Эми Уайнхаус. Этот уникальный концерт, в исполнении харизматичной Анастасии Сазоновой и JAZZ NOIR BAND, позволит вам вновь ощутить магию ее голоса и харизмы, которые навсегда изменили современную соул- и джазовую сцену.

Запоминающиеся хиты

В программе концерта ожидаются культовые хиты, такие как Rehab, Back to Black, Tears Dry on Their Own и You Know I’m No Good. Это не просто трибьют; исполнители создают тонкую музыкальную интерпретацию, сохраняя искренность и внутреннюю силу песен Эми.

Очарование особняка

Особняк А. А. Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из самых красивых памятников архитектуры XIX века. Белый зал, где пройдет концерт, восхищает изящной лепниной и великолепной акустикой. В сиянии свечей его торжественная красота станет идеальным фоном для музыки, рожденной из глубоких чувств.

Начало концерта

Перед началом каждого концерта всех гостей ждет бокал игристого. Это создаст атмосферу уюта и радушия, настраивая зрителей на великолепие предстоящего вечера.

Исполнители и билеты

На сцене выступят:

Вокал: Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов)

Анастасия Сазонова (лауреат международных конкурсов) JAZZ NOIR BAND

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP (1 ряд)

Категория COMFORT (2 и 3 ряды)

Категория А (4 ряд)

Категория В (5 ряд)

Продолжительность

Концерт длится 1 час 15 минут и рекомендован зрителям старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой Эми Уайнхаус в живом исполнении!