Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке
Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

6+
Возраст 6+

О концерте

Трибьют-концерт музыки Эми Уайнхаус в Петербурге

Под куполом старинного особняка Серебрякова, освещённым сотнями свечей, оживёт магия джаза, в которой звучат бессмертные хиты легендарной Эми Уайнхаус. Гостей ждёт музыкальное путешествие, наполненное глубокими эмоциями и атмосферой романтики.

Исполнение джаза с новой интерпретацией

Вечные хиты, такие как Tears Dry On Their Own и Back To Black, прозвучат в уникальной интерпретации джаз-бэнда JAZZ NOIR BAND. Их мастерство не просто сохраняет оригинальные мелодии, но и переосмысливает их через призму страстного соула и ритм-энд-блюза, создавая глубокий и откровенный музыкальный диалог.

Особенности мероприятия

Концерт пройдёт в аристократической атмосфере, где каждая нота будет резонировать с вашими чувствами. Рекомендуемый дресс-код — Cocktail Attire («коктейль»), что добавит изысканности в вечер.

Продолжительность концерта составляет 65 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала события. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

Март
8 марта воскресенье
19:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке Магия свечей. Amy Winehouse. Джаз в особняке

