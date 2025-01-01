Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия солнца
Киноафиша Магия солнца

Магия солнца

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кругосветное Путешествие в Мир Искусства

Шоу-театр приглашает зрителей в незабываемое кругосветное путешествие, следуя за светилом, которое каждое утро восходит на востоке и вечером уходит на западе. Это уникальное представление обещает погрузить вас в богатство и многообразие восточной культуры, а также познакомит с танцами и песнями различных народов.

Программа Концерта

В рамках «Магии Солнца» зрители смогут насладиться:

  • Молдавскими и еврейскими танцами;
  • Баварскими народными мелодиями;
  • Романтикой летних ночей Италии и Франции;
  • Удалыми русскими плясками.

Уникальные Элементы Представления

«Магия Солнца» — это не только захватывающее путешествие по культурам, но и зрелище, насыщенное визуальными эффектами. В этом представлении вас ждут:

  • 400 роскошных костюмов, отражающих разнообразие культур;
  • Более 20 новых оригинальных танцевальных и вокальных композиций;
  • Исполнение артистов балета и солистов шоу-театра, которое оставит незабываемое впечатление.

Не Упустите Шанс!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! «Магия Солнца» — это шанс не только увидеть великолепие театрального искусства, но и ощутить атмосферу разных стран и культур. Погружайтесь в магию вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 4 октября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
17:00 от 500 ₽
Краснодар, 5 октября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
17:00 от 500 ₽

Фотографии

Магия солнца Магия солнца

В ближайшие дни

Madk1d
16+
Хип-хоп
Madk1d
26 июля в 20:00 Кроп Arena
от 1190 ₽
Комната культуры
12+
Поп Рок
Комната культуры
27 августа в 20:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 4000 ₽
АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
1 ноября в 20:00 Кроп Arena
от 2600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше