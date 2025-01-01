Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия слов: зачем нужны крылатые фразы и как из применять?
Киноафиша Магия слов: зачем нужны крылатые фразы и как из применять?

Магия слов: зачем нужны крылатые фразы и как из применять?

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Максимы и их применение в искусстве и жизни. Лекция в Планетарии

Для описания законов физики используются математические формулы, такие как знаменитая E=mc2. Однако законы, управляющие человеческой жизнью, выражены на обычном языке, и зачастую эти выражения забываются и теряют смысл.

Обсуждая крылатые фразы, известные как максимы или сентенции, мы можем вернуть им силу. Это можно сделать, применяя их к конкретным ситуациям или даже находя контрпримеры. На нашей лекции мы рассмотрим, как значение тех или иных фраз раскрывается при анализе произведений искусства, а также в методологии науки и творчества.

Философы и их идеи

В ходе обсуждения мы обратим внимание на мысли таких философов, как Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. Их идеи повлияли на развитие мышления и науки, и до сих пор остаются актуальными.

Кино как средство познания

Мы также затронем фильмы таких режиссеров, как Дэвид Линч и Джим Джармуш. Их作品 часто исследуют глубокие философские темы и сопоставляют эстетические и научные подходы к жизни.

На стыке науки и искусства

Не обойдем стороной и взгляды легендарного врача Парацельса, а также математика Анри Пуанкаре. Их работы вдохновляют как ученых, так и художников, новыми ракурсами подходя к вопросу о взаимодействии науки и искусства.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше об этом увлекательном анализе, который поможет увидеть привычные фразы в новом свете и понять, как они влияют на наше восприятие окружающего мира.

Купить билет на выставка Магия слов: зачем нужны крылатые фразы и как из применять?

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
29 октября среда
19:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 450 ₽

В ближайшие дни

Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Юрий Григорович
6+
Лекция
Балетмейстеры-гении советской эпохи и их шедевры. Юрий Григорович
6 мая в 20:00 Мариинский-2
Билеты
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
0+
Мастер-класс
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
18 октября в 15:00 Музей «В Тишине»
от 800 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
31 октября в 13:00 Музей «Арт и факты»
от 850 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше