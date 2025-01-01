Магия Севера: Олена Уутай

Олена Уутай: Лицо варгана и голос природы

Олена Уутай — виртуоз хомуса, мастер горлового пения и хранительница культуры северных народов России.

Путь к мировой славе

Полуфиналистка Britain's Got Talent и финалистка Das Supertalent .

и финалистка . Представляла Россию на фестивале культур стран БРИКС.

Хэдлайнер Фольклориады 2021 в Уфе.

Творчество, объединяющее прошлое и будущее

Музыка Олены — это сочетание древних этнических звуков и современных ритмов, объединяющее традиции и инновации.

Искусство хомуса

Виртуозная игра на варгане с шести лет. Хомус в её исполнении очищает, наполняет энергией и гармонизирует, отражая древнюю силу народной культуры.

Звукоподражания природы

Используя горловое пение и звукоподражания, Олена оживляет мир природы — от голосов птиц до звучания ветра и дождя.

Учитель для всех поколений

Видео-уроки Олены вдохновляют тысячи музыкантов по всему миру, делая её символом возрождения этнической музыки.

Награды и признание

Отмечена правительственной наградой «Отличник Культуры Республики Саха (Якутия)» за вклад в развитие национального наследия.

Музыкальный мост между эпохами

Олена Уутай — символ соединения древних традиций с ритмами будущего, дарящий миру уникальную музыкальную гармонию.