Магия Севера: Олена Уутай

Олена Уутай — виртуоз хомуса, мастер горлового пения и хранительница культуры северных народов России.
Музыка Олены — это сочетание древних этнических звуков и современных ритмов, объединяющее традиции и инновации.
Виртуозная игра на варгане с шести лет. Хомус в её исполнении очищает, наполняет энергией и гармонизирует, отражая древнюю силу народной культуры.
Используя горловое пение и звукоподражания, Олена оживляет мир природы — от голосов птиц до звучания ветра и дождя.
Видео-уроки Олены вдохновляют тысячи музыкантов по всему миру, делая её символом возрождения этнической музыки.
Отмечена правительственной наградой «Отличник Культуры Республики Саха (Якутия)» за вклад в развитие национального наследия.
Олена Уутай — символ соединения древних традиций с ритмами будущего, дарящий миру уникальную музыкальную гармонию.