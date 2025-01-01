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Магия Севера: Олена Уутай
Киноафиша Магия Севера: Олена Уутай

Магия Севера: Олена Уутай

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Олена Уутай: Лицо варгана и голос природы

Олена Уутай — виртуоз хомуса, мастер горлового пения и хранительница культуры северных народов России.

Путь к мировой славе

  • Полуфиналистка Britain's Got Talent и финалистка Das Supertalent.
  • Представляла Россию на фестивале культур стран БРИКС.
  • Хэдлайнер Фольклориады 2021 в Уфе.

Творчество, объединяющее прошлое и будущее

Музыка Олены — это сочетание древних этнических звуков и современных ритмов, объединяющее традиции и инновации.

Искусство хомуса

Виртуозная игра на варгане с шести лет. Хомус в её исполнении очищает, наполняет энергией и гармонизирует, отражая древнюю силу народной культуры.

Звукоподражания природы

Используя горловое пение и звукоподражания, Олена оживляет мир природы — от голосов птиц до звучания ветра и дождя.

Учитель для всех поколений

Видео-уроки Олены вдохновляют тысячи музыкантов по всему миру, делая её символом возрождения этнической музыки.

Награды и признание

Отмечена правительственной наградой «Отличник Культуры Республики Саха (Якутия)» за вклад в развитие национального наследия.

Музыкальный мост между эпохами

Олена Уутай — символ соединения древних традиций с ритмами будущего, дарящий миру уникальную музыкальную гармонию.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 21 августа
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
19:00 от 600 ₽
Краснодар, 28 августа
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1100 ₽
Воронеж, 30 августа
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
19:00 от 800 ₽
Казань, 17 сентября
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 600 ₽
Пермь, 22 сентября
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 24 сентября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 600 ₽
Омск, 28 сентября
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
19:00 от 800 ₽
Челябинск, 3 октября
Концертный зал им. Прокофьева Челябинск, Труда, 92а
19:00 от 1400 ₽
Уфа, 5 октября
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
19:00 от 600 ₽
Самара, 9 октября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:30 от 600 ₽

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