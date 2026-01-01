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Магия Рождества
Киноафиша Магия Рождества

Магия Рождества

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний фейерверк в Камерном зале

Камерный зал Новосибирской филармонии приглашает на концерт в рамках цикла «Новогодний фейерверк». Это яркое событие станет настоящим праздником классической музыки.

Исполнители и программа

В программе прозвучат произведения знаменитых композиторов: Чайковского, Торме, Андерсена, Гаута, Киркпатрика и Кролла. Выступит ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс», который завоевал признание благодаря своему мастерству и выразительности.

Для любителей новогодней музыки

Концерт обещает понравиться как любителям новогодних мелодий, так и ценителям классической музыки. Не упустите шанс насладиться великолепным звучанием и атмосферой праздника!

 

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В других городах
Декабрь
25 декабря пятница
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 300 ₽

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