Магия Рождества

Камерный зал Новосибирской филармонии приглашает на концерт в рамках цикла «Новогодний фейерверк». Это яркое событие станет настоящим праздником классической музыки.
В программе прозвучат произведения знаменитых композиторов: Чайковского, Торме, Андерсена, Гаута, Киркпатрика и Кролла. Выступит ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс», который завоевал признание благодаря своему мастерству и выразительности.
Концерт обещает понравиться как любителям новогодних мелодий, так и ценителям классической музыки. Не упустите шанс насладиться великолепным звучанием и атмосферой праздника!