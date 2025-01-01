Концерт «Магия Рождества» из цикла «Музыкальный салон Bel Canto» предлагает ценителям старинной музыки насладиться атмосферой светлого праздника Рождества. Музыка барокко, мерцание свечей и торжественное убранство сцены создают особое состояние души и возвращают к детским мечтам о чудесах.
Вечер будет по-настоящему волшебным благодаря произведениям И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди и других гениев эпохи барокко. Эти произведения будут исполнены талантливыми вокалистами и артистами Камерного оркестра.
Партия фортепиано – Раушан БЕСКЕМБИРОВА, Заслуженный деятель Казахстана.
В концерте примет участие Хор детской театральной студии «Астана Опера» под руководством хормейстеров Алтынганым АХМЕТОВОЙ и Ширин АХМЕДЖАНОВОЙ, а также Камерный оркестр «Астана Опера» под управлением дирижера Руслана БАЙМУРЗИНА, кавалера ордена «Құрмет».
Концерт проводится на казахском и русском языках. Продолжительность – 1 час 40 минут.
Обратите внимание на возрастное ограничение: 10+. Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей и исполняемых произведений.
Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях возврат и обмен не производится.