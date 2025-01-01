Цикл «Музыкальный салон Bel Canto»

Концерт барочной музыки «Магия Рождества»

Концерт «Магия Рождества» из цикла «Музыкальный салон Bel Canto» предлагает ценителям старинной музыки насладиться атмосферой светлого праздника Рождества. Музыка барокко, мерцание свечей и торжественное убранство сцены создают особое состояние души и возвращают к детским мечтам о чудесах.

Программа концерта

Вечер будет по-настоящему волшебным благодаря произведениям И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди и других гениев эпохи барокко. Эти произведения будут исполнены талантливыми вокалистами и артистами Камерного оркестра.

Исполнители

Асем СЕМБИНА (сопрано)

Татьяна ВИЦИНСКАЯ (меццо-сопрано)

Батыржан СМАКОВ (контртенор)

Алихан ЗЕЙНОЛЛА (тенор)

Султан БАКЫТЖАН (баритон)

Партия фортепиано – Раушан БЕСКЕМБИРОВА, Заслуженный деятель Казахстана.

В концерте примет участие Хор детской театральной студии «Астана Опера» под руководством хормейстеров Алтынганым АХМЕТОВОЙ и Ширин АХМЕДЖАНОВОЙ, а также Камерный оркестр «Астана Опера» под управлением дирижера Руслана БАЙМУРЗИНА, кавалера ордена «Құрмет».

Информация для зрителей

Концерт проводится на казахском и русском языках. Продолжительность – 1 час 40 минут.

Обратите внимание на возрастное ограничение: 10+. Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей и исполняемых произведений.

Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях возврат и обмен не производится.