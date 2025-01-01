Магия Рождества. Концерт в Джазовой филармонии

Рождественские вечера — это всегда особенный момент, наполненный волшебством и сказкой. Мы приглашаем вас на праздничный концерт, где прозвучит Рождественская классика. В программе: «Santa Claus Is Coming To Town», «Man With The Bag», «Winter Wonderland», любимая многими «White Christmas» и, конечно, «The Christmas Song».

Исполнительница вечера

На сцене выступит джазовая певица Юлия Михайловская, выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств и лауреат конкурсов «Осенний марафон» (Санкт-Петербург) и «Гнесин-Джаз» (Москва), проводимого Российской академией музыки имени Гнесиных.

Юлия известна своей преданностью традициям вокальной джазовой классики. Она вкладывает частичку себя в каждую композицию и с огромным желанием делится со слушателями мелодиями великой эпохи свинга.

Ансамбль

В составе ансамбля:

Юлия Михайловская — вокал

Дмитрий Тихонов — фортепиано

Роман Киселёв — контрабас

Денис Каверзнев — ударные

Александр Михайловский — гитара и ведущий вечера

Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться незабываемыми моментами Рождества в атмосфере джазовых мотивов!