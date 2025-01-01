Магия Рождества

Рождественские вечера — это всегда особенный момент, наполненный волшебством и сказкой. Мы приглашаем вас на праздничный концерт, где прозвучит Рождественская классика. В программе: «Santa Claus Is Coming To Town», «Man With The Bag», «Winter Wonderland», любимая многими «White Christmas» и, конечно, «The Christmas Song».
На сцене выступит джазовая певица Юлия Михайловская, выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств и лауреат конкурсов «Осенний марафон» (Санкт-Петербург) и «Гнесин-Джаз» (Москва), проводимого Российской академией музыки имени Гнесиных.
Юлия известна своей преданностью традициям вокальной джазовой классики. Она вкладывает частичку себя в каждую композицию и с огромным желанием делится со слушателями мелодиями великой эпохи свинга.
В составе ансамбля:
Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться незабываемыми моментами Рождества в атмосфере джазовых мотивов!