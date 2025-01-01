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Магия романтизма
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Магия романтизма

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Захватывающее путешествие в мир романтической музыки

Погрузитесь в захватывающее музыкальное путешествие, которое проведет вас по вершинам романтического искусства. В программе концерта вы услышите чарующие «Сказочные картинки» Роберта Шумана, наполненные волшебными образами, а также проникновенное Адажио и виртуозное Аллегро того же композитора.

Не обойдется и без драматической глубины фа-минорной сонаты Иоганнеса Брамса. Это произведение, полное страсти и душевных переживаний, станет ярким акцентом вечера. Завершит программу Концертная пьеса Джордже Энеску, подарив слушателям настоящий праздник для ценителей камерной музыки.

Исполнители

  • Александр Шелковников – альт
  • Юлия Маллале – фортепиано

Программа концерта

  • Роберт Шуман. Сказочные картинки, соч. 113
  • Иоганнес Брамс. Соната для альта и фортепиано, f-moll, соч. 120 № 1
  • Роберт Шуман. Адажио и Аллегро, соч. 70
  • Джордже Энеску. Концертная пьеса (1906)

Продолжительность

Концерт длится 1 час.

Не упустите возможность насладиться богатством романтического стиля в его самых ярких проявлениях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19:00 от 300 ₽

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