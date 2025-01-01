Магия романтизма

Погрузитесь в захватывающее музыкальное путешествие, которое проведет вас по вершинам романтического искусства. В программе концерта вы услышите чарующие «Сказочные картинки» Роберта Шумана, наполненные волшебными образами, а также проникновенное Адажио и виртуозное Аллегро того же композитора.
Не обойдется и без драматической глубины фа-минорной сонаты Иоганнеса Брамса. Это произведение, полное страсти и душевных переживаний, станет ярким акцентом вечера. Завершит программу Концертная пьеса Джордже Энеску, подарив слушателям настоящий праздник для ценителей камерной музыки.
Концерт длится 1 час.
Не упустите возможность насладиться богатством романтического стиля в его самых ярких проявлениях!