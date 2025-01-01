Магия романтизма

Захватывающее путешествие в мир романтической музыки

Погрузитесь в захватывающее музыкальное путешествие, которое проведет вас по вершинам романтического искусства. В программе концерта вы услышите чарующие «Сказочные картинки» Роберта Шумана, наполненные волшебными образами, а также проникновенное Адажио и виртуозное Аллегро того же композитора.

Не обойдется и без драматической глубины фа-минорной сонаты Иоганнеса Брамса. Это произведение, полное страсти и душевных переживаний, станет ярким акцентом вечера. Завершит программу Концертная пьеса Джордже Энеску, подарив слушателям настоящий праздник для ценителей камерной музыки.

Исполнители

Александр Шелковников – альт

– альт Юлия Маллале – фортепиано

Программа концерта

Роберт Шуман. Сказочные картинки , соч. 113

, соч. 113 Иоганнес Брамс. Соната для альта и фортепиано , f-moll, соч. 120 № 1

, f-moll, соч. 120 № 1 Роберт Шуман. Адажио и Аллегро , соч. 70

, соч. 70 Джордже Энеску. Концертная пьеса (1906)

Продолжительность

Концерт длится 1 час.

Не упустите возможность насладиться богатством романтического стиля в его самых ярких проявлениях!