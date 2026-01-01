Оповещения от Киноафиши
Магия музыки. Борис и Леонид Орловы

0+
Возраст 0+

О концерте

Волшебные звуки классики в исполнении мастеров

Музыкальные термины порой звучат как заклинания. Но что держит в руках скрипач: смычок или волшебная палочка? В воскресный вечер вы сможете это узнать на концерте, где звуки великой классики оживут благодаря талантливым музыкантам.

На сцене выступят исполнители:

  • Борис Орлов – фортепиано
  • Леонид Орлов – скрипка

Музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Листа и Чайковского наполняет зал радостью и красотой. Эти мастерские произведения, словно магические заклинания, способны развеять грусть и усталость, вдохновляя на новые достижения. Вечер подарит неиссякаемую энергию, которая станет отличным стартом для новой рабочей недели.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевров классической музыки в компании талантливых музыкантов. Это событие обязательно оставит яркое впечатление и подарит вам незабываемые мгновения.

В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1100 ₽

