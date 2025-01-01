Поэзия и Музыка ХХ века в живом исполнении

Театральное волшебство и органная классика

«Магия Музыки Магия Слова» — это уникальный проект, в котором встречаются слова великих поэтов ХХ века и музыка Ансамбля 4'33". В исполнении мастеров художественного слова — Сергея Чонишвили, Даниила Страхова и Сергея Шнырёва — звучат шедевры русской поэзии, а музыка органиста Фёдора Строганова и скрипача Антона Якушева переплетается с произведениями Баха, Франка и других великих композиторов.

Поэзия, которая переживает время

В этот вечер на сцене оживают стихотворения Гумилёва, Блока, Мандельштама, Пастернака, Бродского и многих других. Проникновенные строки этих авторов погружают в триумфы и трагедии ХХ века, в его конфликты, надежды и фантазии. Каждый актёр в проекте проводит свой монолог, вступая в диалог с коллегами и, порой, оставаясь в одиночестве. Каждый взгляд на историю, жизнь и любовь уникален, но все они соединяются через музыку и поэзию, раскрывающие скрытые глубины человеческой души.

Глубина и напряжение трагедий

Три актёра — три героя, три разных взгляда на прошлое и настоящее. Параллельно звучат потрясающие композиции в исполнении Ансамбля 4'33", с музыкой органа, подчёркивающей каждое слово и чувство. Страсти и трагедии, яркие эмоции и философские парадоксы обостряются визуальной инсталляцией, создающей эффект присутствия в самой глубине событий. Музыка здесь становится не просто фоном, а живым участником всех этих разговоров и переживаний.

Встреча с поэзией как разговор о самом себе

Для каждого из актёров — эта встреча с поэзией — не просто игра на сцене. Это личный разговор о себе, о своих переживаниях и взглядах на мир. В спектакле они открывают новые грани своего дарования, раскрывая неожиданные стороны своих актёрских талантов и давая зрителю уникальный опыт восприятия искусства слова и музыки.