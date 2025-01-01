Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Магия Музыки Магия Слова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Магия Музыки Магия Слова

Магия Музыки Магия Слова

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Поэзия и Музыка ХХ века в живом исполнении

Театральное волшебство и органная классика
«Магия Музыки Магия Слова» — это уникальный проект, в котором встречаются слова великих поэтов ХХ века и музыка Ансамбля 4'33". В исполнении мастеров художественного слова — Сергея Чонишвили, Даниила Страхова и Сергея Шнырёва — звучат шедевры русской поэзии, а музыка органиста Фёдора Строганова и скрипача Антона Якушева переплетается с произведениями Баха, Франка и других великих композиторов.

Поэзия, которая переживает время
В этот вечер на сцене оживают стихотворения Гумилёва, Блока, Мандельштама, Пастернака, Бродского и многих других. Проникновенные строки этих авторов погружают в триумфы и трагедии ХХ века, в его конфликты, надежды и фантазии. Каждый актёр в проекте проводит свой монолог, вступая в диалог с коллегами и, порой, оставаясь в одиночестве. Каждый взгляд на историю, жизнь и любовь уникален, но все они соединяются через музыку и поэзию, раскрывающие скрытые глубины человеческой души.

Глубина и напряжение трагедий
Три актёра — три героя, три разных взгляда на прошлое и настоящее. Параллельно звучат потрясающие композиции в исполнении Ансамбля 4'33", с музыкой органа, подчёркивающей каждое слово и чувство. Страсти и трагедии, яркие эмоции и философские парадоксы обостряются визуальной инсталляцией, создающей эффект присутствия в самой глубине событий. Музыка здесь становится не просто фоном, а живым участником всех этих разговоров и переживаний.

Встреча с поэзией как разговор о самом себе
Для каждого из актёров — эта встреча с поэзией — не просто игра на сцене. Это личный разговор о себе, о своих переживаниях и взглядах на мир. В спектакле они открывают новые грани своего дарования, раскрывая неожиданные стороны своих актёрских талантов и давая зрителю уникальный опыт восприятия искусства слова и музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 января
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Женский стендап на крыше с видом на Москва-Сити
18+
Юмор
Женский стендап на крыше с видом на Москва-Сити
29 июля в 20:00 Ibis Kitchen
от 1390 ₽
Татьяна Овсиенко
18+
Эстрада
Татьяна Овсиенко
12 декабря в 19:00 Petter
от 5500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
10 августа в 21:30 Standup Café
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше