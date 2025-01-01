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Магия Манхэттена: Золотые годы Фрэнка Синатры
Билеты от 1000₽
Киноафиша Магия Манхэттена: Золотые годы Фрэнка Синатры

Магия Манхэттена: Золотые годы Фрэнка Синатры

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концертный цикл Сергея Степанова, посвященный Фрэнку Синатре в Jam Club

Фрэнк Синатра — это не просто имя, это символ музыкальной гениальности, чье творчество продолжает вдохновлять поколения. От его неподражаемого голоса до уникального стиля исполнения, каждый концерт — это погружение в мир, наполненный эмоциями и мелодиями, которые стали классикой.

В рамках нового концертного цикла, эстрадно-джазовый вокалист и мультиинструменталист Сергей Степанов приглашает вас в увлекательное путешествие по жизненному и творческому пути Фрэнка Синатры. Концерты обещают быть насыщенными и разнообразными, отражая различные этапы карьеры великого артиста.

Что вас ждет?

Каждый концерт будет включать как знаменитые хиты, так и малоизвестные, но не менее значимые композиции. Вы сможете насладиться не только музыкой, но и увлекательными историями о жизни Синатры, его вдохновении и влиянии на современную музыку.

Не упустите шанс!

Присоединяйтесь к нам, чтобы пережить магию музыки Фрэнка Синатры вместе с Сергеем Степановым. Это уникальное событие станет настоящим подарком для всех любителей джаза и эстрадной музыки. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽ 20:30 от 1000 ₽
13 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

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