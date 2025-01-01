Магия кельтских гор в готическом соборе

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только знаменитые Невский проспект и Дворцовая площадь. Удалившись от туристической суеты, вы найдёте белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, возведённого по проекту выдающегося зодчего Николая Бенуа. Здесь, в потаённом уголке города, в ноябре 2025 года откроется новая точка органного притяжения.

Серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» подарит вам возможность насладиться выступлениями лучших органистов современности. Но это ещё не всё! Перед каждым концертом настоятель храма проведёт экскурсию, где вы узнаете увлекательные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История и архитектура храма

Архитектурный шедевр Николая Бенуа был построен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне. Здесь нашли последний приют многие известные петербуржцы-католики. В 1877-1879 годах по желанию прихода Бенуа значительно изменил проект, добавив колокольню, что вызвало его недовольство, так как зодчий считал, что это нарушило гармонию его задумки.

После закрытия церкви в советское время и уничтожения кладбища, храм был возвращён верующим только в начале XXI века. Сегодня в этом удивительном месте выступает группа Ceol na Mara, исполняющая ирландскую традиционную музыку.

Музыкальная программа

Ирландская традиционная музыка, в исполнении группы, наполнена вдохновением и душевностью. Это отличный способ отдохнуть, почувствовать ритм жизни и праздника. Ceol na Mara, что в переводе означает «Музыка моря», сочетает бережное отношение к традициям с современными интерпретациями.

В репертуаре ансамбля вы найдете как зажигательные танцевальные мелодии (рилы, джиги, хорнпайпы), так и меланхолические композиции со знаменитого Зелёного острова. Уникальный состав исполнителей: Надежда Соболевская (скрипка, концертина), Марина Адриановская (флейта, вистл), Константин Суменков (гитара) и Семён Федотов (боуран, бузуки).

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

Билеты

В продаже билеты двух категорий – с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу музыки и истории в уникальном месте Петербурга!