Магия кельтских гор. Концерт при Свечах

На сцене клуба Douglas выступит группа Ceol na Mara, преданная ирландской музыкальной культуре. Ирландская традиционная музыка – это источник вдохновения, душевного тепла и невероятной красоты. В ней звучит шум моря, шелест травы и освежающий ветер, что позволяет забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир радости и танца.
Ceol na Mara (в переводе «Музыка моря») – это творческий коллектив из Санкт-Петербурга, который с любовью исполняет ирландскую народную музыку. Их стиль сочетает бережное отношение к традициям с современным звучанием и индивидуальным прочтением классических мелодий.
Группа использует характерный набор акустических инструментов: скрипка, флейта, гитара, бузуки и боуран. Четыре артиста создают богатое разнообразие тембров, от зажигательных танцевальных рилов и джиг до меланхоличных вальсов и хорнпайпов.
В репертуаре ансамбля – ирландские традиционные танцевальные мелодии, а также песни, которые отражают душу простых людей и их житейские истории. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и обещает стать настоящим праздником музыки.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Не упустите возможность насладиться атмосферой ирландской музыки в исполнении талантливых артистов!