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Магия кельтских гор. Концерт при Свечах
Киноафиша Магия кельтских гор. Концерт при Свечах

Магия кельтских гор. Концерт при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка моря: Концерт группы Ceol na Mara в Санкт-Петербурге

На сцене клуба Douglas выступит группа Ceol na Mara, преданная ирландской музыкальной культуре. Ирландская традиционная музыка – это источник вдохновения, душевного тепла и невероятной красоты. В ней звучит шум моря, шелест травы и освежающий ветер, что позволяет забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир радости и танца.

Ирландская душа в музыке

Ceol na Mara (в переводе «Музыка моря») – это творческий коллектив из Санкт-Петербурга, который с любовью исполняет ирландскую народную музыку. Их стиль сочетает бережное отношение к традициям с современным звучанием и индивидуальным прочтением классических мелодий.

Звучание группы

Группа использует характерный набор акустических инструментов: скрипка, флейта, гитара, бузуки и боуран. Четыре артиста создают богатое разнообразие тембров, от зажигательных танцевальных рилов и джиг до меланхоличных вальсов и хорнпайпов.

Программа концерта

В репертуаре ансамбля – ирландские традиционные танцевальные мелодии, а также песни, которые отражают душу простых людей и их житейские истории. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и обещает стать настоящим праздником музыки.

Исполнители

  • Надежда Соболевская – скрипка, концертина
  • Марина Адриановская – флейта, вистл
  • Константин Суменков – гитара
  • Семён Федотов – боуран, бузуки

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Не упустите возможность насладиться атмосферой ирландской музыки в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
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