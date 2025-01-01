Магия кельтских гор. Концерт при Свечах

Музыка моря: Концерт группы Ceol na Mara в Санкт-Петербурге

На сцене клуба Douglas выступит группа Ceol na Mara, преданная ирландской музыкальной культуре. Ирландская традиционная музыка – это источник вдохновения, душевного тепла и невероятной красоты. В ней звучит шум моря, шелест травы и освежающий ветер, что позволяет забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир радости и танца.

Ирландская душа в музыке

Ceol na Mara (в переводе «Музыка моря») – это творческий коллектив из Санкт-Петербурга, который с любовью исполняет ирландскую народную музыку. Их стиль сочетает бережное отношение к традициям с современным звучанием и индивидуальным прочтением классических мелодий.

Звучание группы

Группа использует характерный набор акустических инструментов: скрипка, флейта, гитара, бузуки и боуран. Четыре артиста создают богатое разнообразие тембров, от зажигательных танцевальных рилов и джиг до меланхоличных вальсов и хорнпайпов.

Программа концерта

В репертуаре ансамбля – ирландские традиционные танцевальные мелодии, а также песни, которые отражают душу простых людей и их житейские истории. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и обещает стать настоящим праздником музыки.

Исполнители

Надежда Соболевская – скрипка, концертина

– скрипка, концертина Марина Адриановская – флейта, вистл

– флейта, вистл Константин Суменков – гитара

– гитара Семён Федотов – боуран, бузуки

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Не упустите возможность насладиться атмосферой ирландской музыки в исполнении талантливых артистов!